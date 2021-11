Ana Torroja revivirá sus éxitos con Mecano el próximo 12 de febrero en Puerto Rico

Fotografía de archivo tomada el pasado 27 de julio en la que se registró una presentación de la cantante española Ana Torroja (i), en Madrid (España). EFE/Kiko Huesca

San Juan, 8 nov (EFE).- La cantante española Ana Torroja revivirá sus éxitos con Mecano en un concierto que ofrecerá en la capital puertorriqueña el próximo 12 de febrero en la única actuación que dará en la isla caribeña, según informó este lunes a través de un comunicado la organización del evento.

El comunicado destaca que el 12 de febrero el público podrá revivir el repertorio de Mecano, banda que marcó una era, a través de un espectáculo especial.

Los boletos para este espectáculo producido por Christian González ya están disponibles para la venta por medio de la plataforma Ticketera.com.

Actualmente, la artista se encuentra presentando su Tour Volver, donde ofrece a sus seguidores nuevos temas, además de repasar los éxitos de Mecano y de su carrera en solitario, junto a otras canciones que rescata de su larga trayectoria y que hasta ahora no formaban parte de sus espectáculos.

Nacida en Madrid el 28 de diciembre de 1959, Torroja mantiene desde 1997 su propia carrera como solista tras finalizar su etapa con Mecano.

Con más de 25 millones de discos vendidos en el mundo, Mecano se situó en el tope de las listas de radios de Francia, Estados Unidos y Latinoamérica, llegando a obtener también un gran reconocimiento en otros países ajenos a la cultura musical española como Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido o los Países Bajos.

Torroja publicó cinco discos y numerosos singles como "A contratiempo", "No me canso", "Sonrisa y Llama", entre algunos de los más conocidos.

Su primer álbum en solitario fue "Puntos Cardinales" (1997), grabado en los estudios Stone Room y Abbey Road de Londres.