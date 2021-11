Víctimas del Palacio de Justicia insisten ante Estado colombiano por justicia

Familiares de las víctimas de desaparición forzada conmemoran con una exhibición de fotografías que conforman la Galería de la Memoria hoy domingo, 36 años de la toma del Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 7 nov (EFE).- Con letreros en los que piden justicia y no repetición, una galería de fotos y actos culturales, un grupo de personas conmemoró este domingo en Bogotá los 36 años de la toma del Palacio de Justicia, uno de los capítulos más sangrientos en la historia de Colombia.

"Hay avances pero aún falta verdad y justicia en el tema del Palacio de Justicia", dijo a Efe Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, un mesero que trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia y cuyo cuerpo estuvo desaparecido años.

La toma del Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de la capital colombiana, comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpió en el edificio y tomó como rehenes a cerca de 300 personas.

El Ejército retomó a sangre y fuego el recinto, que albergaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en una operación que dejó 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte, decenas de heridos y once desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

Navarrete recordó que en noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio, pero dijo que el "Estado ha dilatado otras obligaciones como la búsqueda de otros desaparecidos".

CONMEMORACIÓN

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) organizó la conmemoración de los 36 años de la toma del Palacio de Justicia para lo cual convocó a familiares de las víctimas a la céntrica Plaza de Bolívar, a uno de cuyos costados está la edificación tomada por la entonces guerrilla del M-19.

Además de las fotos de sus seres queridos muertos en esa ocasión, los familiares de las víctimas construyeron letreros en los que se leía "dónde están los desaparecidos" y otras similares escritas con tinta negra sobre un fondo blanco.

LAS ALTAS CORTES

Los magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional conmemoraron ayer el "Día de la Vida y los 36 años del holocausto del Palacio de Justicia".

Para recordar las vidas perdidas se leyeron fragmentos de "Cien años de soledad" y del discurso de Gabriel García Márquez el día de la entrega del premio Nobel de Literatura y un concierto del grupo Batuta.

También se exhibió un minidocumental en el que funcionarios activos y exempleados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado relataron los momentos de angustia y desesperación provocados por esos acontecimientos ocurridos 6 y 7 de noviembre de 1985.