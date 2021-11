Brasil adjudica banda para 5G con expectativa de inversiones por USD 9.000 millones

actualiza con adjudicaciones ///Brasilia, 4 Nov 2021 (AFP) - Brasil avanzaba este jueves en la licitación de la red 5G, la mayor de su historia en el sector de telecomunicaciones, con 15 empresas participantes y la expectativa de atraer inversiones por unos 9.000 millones de dólares.En el primer día de apertura de sobres y análisis de las propuestas en liza, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) otorgó las frecuencias más jugosas a los principales jugadores del sector.Hasta las 17H30 locales (20H30 GMT), el total de las adjudicaciones de la puja superaba los 6.085 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares), según cálculos de la AFP basados los anuncios de Anatel.El gobierno estima que esta licitación, considerada por especialistas una de las mayores del mundo, debería alcanzar casi 50.000 millones de reales (equivalente a unos 9.000 millones de dólares) entre inversiones en infraestructura y concesiones en cuatro bloques subdivididos. Entre los ganadores, Claro (subsidiaria de la mexicana América Móvil), Telefónica Brasil (dueña de la marca Vivo y filial del grupo español) y Tim (filial brasileña de Telecom Italia), se repartieron licencias de alcance nacional en el principal bloque para la explotación de 3,5 GHz.La principal economía de la región, con 213 millones de habitantes, aspira con la nueva red a impulsar el crecimiento económico, con mayor eficiencia para distintos sectores productivos, y conexión para más brasileños, instituciones educativas y hasta carreteras.Este proceso de licitación, que podría extenderse hasta el viernes, incluye una red paralela para uso exclusivo del gobierno, en la que no podrán utilizarse equipos de la empresa china Huawei, que quedó excluida por los términos del llamado en medio de una disputa geopolítica por acusaciones de espionaje, especialmente por parte de Estados Unidos.Las definiciones para el montaje de la nueva red comenzaron por la mañana con un martillazo simbólico del presidente Jair Bolsonaro en un acto en Brasilia, donde destacó el avance "histórico" en la conectividad del país.El ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, subrayó que Brasil será el primer país de América Latina en tener 5G. Y proyectó que "se convertirá en un hub de innovación" para atraer inversiones y exportar tecnología. - Impulso a la economía -Entre las 15 compañías que presentaron propuestas, cinco ya ofrecían servicios de telecomunicaciones en el país. Las otras diez son firmas más pequeñas, especialmente de servicios de banda ancha por fibra óptica.Una de las nuevas prestadoras será Winity II Telecom, primera ganadora del día, que se comprometió a desarrollar en su caso la red 4G en carreteras y en ciudades rezagadas del país.El cálculo oficial prevé unos 39.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) de inversiones en infraestructura, incluyendo equipos y torres de transmisión. Según expertos, la 5G precisa entre cuatro y diez veces más antenas que el vigente 4G. Adicionalmente, el gobierno espera recaudar unos 3.000 millones de reales (unos 545 millones de dólares) por el uso de las frecuencias y otros 7.000 millones de reales (unos 1.270 millones de dólares) por concepto de conectividad de escuelas públicas. Según Faría, la implementación de la 5G podría suponer un crecimiento del 10% solo para el agro, un sector con potencial de impulsar un 2,5% el PIB en la próxima década.Esta red permitirá conectar aparatos entre sí y a la nube, con tiempos de respuesta inmediata, posibilitando, por ejemplo, el desarrollo de ciudades inteligentes, vehículos autónomos o cirugías a distancia.Al mismo tiempo, Brasil buscará incluir a 40 millones de personas sin conexión y compensar el rezago en conectividad de las áreas menos desarrolladas, como algunas zonas de la Amazonía."Visité comunidades indígenas y ¿qué pidieron? Pidieron internet. (...) No son solo los indígenas, son casi 10.000 localidades pequeñas que no tienen internet y van a tener", dijo Bolsonaro.Aunque la licitación tuvo meses de demora y el país está retrasado en relación a otros de Europa y Asia, la llegada de la nueva tecnología al Distrito Federal y a las 26 capitales estatales está prevista para antes del 31 de julio de 2022.Al resto de ciudades, con poblaciones mayores a 30.000 habitantes, la 5G llegará entre 2025 y 2028.mls/app/mr