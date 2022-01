6 años de amor entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

20-10-2021 CRISTINA PEDROCHE Y SU MARIDO DAVID. MADRID, 24 (CHANCE) Si hay una pareja que encanta a sus seguidores y que no defrauda nunca, esa es la de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Parece que el amor les cogió de sorpresa, pero lo suyo ha sido mucho más que un flechazo, ya que ambos son más parecidos de lo que todos nos pensamos y juntos forman el mejor equipo completo. Hoy, celebran su aniversario de boda y aunque fue en la más estricta intimidad, vamos a recordar cómo se dieron el 'Sí, quiero' los dos enamorados. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Si hay una pareja que encanta a sus seguidores y que no defrauda nunca, esa es la de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Parece que el amor les cogió de sorpresa, pero lo suyo ha sido mucho más que un flechazo, ya que ambos son más parecidos de lo que todos nos pensamos y juntos forman el mejor equipo completo. Hoy, celebran su aniversario de boda y aunque fue en la más estricta intimidad, vamos a recordar cómo se dieron el 'Sí, quiero' los dos enamorados.



Cristina Pedroche y el chef de Diverxo, Dabiz Muñoz se casaron el 24 de octubre del 2015 en Vallecas. Tal y como ella anunció, fue una ceremonia de lo más íntima y normal. Fiel a su personalidad, la colaboradora de televisión no se casó con vestido de novia blanco con metros y metros de cola, sino con vaqueros azules, camiseta blanca y sus zapatillas Nike diseñada por ella misma anunció...



David Muñoz propietario también de StreetXo iba con el mismo look que la periodista, ambos con una camiseta de manga corta blanca de pico. Los dos a juego. La boda, tal y como anunció la revista ¡HOLA! en exclusiva fue dentro de su casa con un notario y con tan solo la presencia de sus padres.



A pesar de lo íntimo que fue, Dabid Muñoz y Cristina Pedroche sí que se fueron de luna de miel a Mumbai donde pasaron unos días de lo más agradables con amigos y festejaron por todo lo alto esta unión que a día de hoy, después de 6 años, siguen teniendo. Eso sí, sin planes de aumentar la familia, tal y como nos han confesado los dos tortolitos muchas veces a los micrófonos de Europa Press Reportajes.