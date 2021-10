Estudio: Conductores de furgonetas eléctricas se estresan menos

ARCHIVO - Los estudios han demostrado desde hace tiempo que los ruidos fuertes pueden aumentar el estrés y los riesgos para la salud, pero sólo ahora los investigadores están estudiando los posibles beneficios de conducir en la cabina comparativamente silenciosa de un coche o una furgoneta eléctricos. Foto: Jan Woitas/dpa

Un estudio reciente ha constatado que las furgonetas eléctricas no solo reducen los costes de combustible y contribuyen a mejorar la calidad del aire, sino que también pueden reducir el estrés al volante. Según pruebas realizadas por Fiat Professional, la división de vehículos comerciales de la italiana Fiat, los conductores de furgonetas eléctricas se sienten más tranquilos y concentrados, ya que el habitáculo de estas es más silencioso que el de una furgoneta tradicional con motor de combustión. Los ensayos llevados a cabo por Fiat contaron con la colaboración del especialista en psicoacústica Duncan Williams, ex docente de la Universidad de Oxford, y fueron realizados con motivo de la reciente llegada de la primera furgoneta totalmente eléctrica de la marca, la E-Ducato. Los resultados llegan varios años después de que Williams y la compañía automovilística británica London EV Company descubrieran que los conductores de los silenciosos taxis eléctricos que circulaban por la ciudad de Londres también se sentían mejor que los que pilotaban ruidosos vehículos diésel. El experto registró una disminución de la frecuencia cardíaca y una mayor concentración, especialmente en situaciones de estrés como la espera en los semáforos. El estudio de Fiat se centró también en el ruido del habitáculo y su relación con el estrés. Las respuestas biométricas de los conductores indicaron que la E-Ducato era menos estresante que su homólogo con motor de combustión interna. Las mediciones se realizaron durante cada uno de los ensayos utilizando un Empatica E4, un dispositivo wearable de grado médico similar a un Fitbit de gama alta. En general, se descubrió que los conductores producían niveles significativamente menores de sudor, tenían un ritmo cardíaco más lento y una temperatura corporal más baja en comparación con aquellos que conducían la furgoneta con motor de combustión. Los conductores de la E-Ducato también mostraron niveles de estrés marginalmente inferiores al responder un cuestionario sobre el estrés percibido durante la conducción. En el apartado acústico, el motor diésel registró un nivel de ruido 10 decibelios más alto que la E-Ducato, es decir, cuatro veces más que la furgoneta eléctrica. Esto equivale aproximadamente a la diferencia entre alguien que habla a un metro de distancia y otro que grita a la misma distancia. "Ya sabemos que el ruido en las carreteras es un verdadero problema para las personas que no forman parte del tráfico, pero investigar la respuesta de los conductores al volante sigue siendo un campo muy nuevo", aseveró Williams. "Es un resultado fascinante y, dada la tendencia hacia los vehículos comerciales eléctricos, muestra que para los conductores de furgonetas eléctricas hay beneficios que van más allá de aspectos tales como el ahorro de costes de combustible". dpa