Salvadoreños marchan contra políticas de gobierno de Bukele =(Fotos)= San Salvador, 17 Oct 2021 (AFP) - Miles de salvadoreños marcharon este domingo en San Salvador en contra de políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas dar curso legal al bitcóin en el país."Bitcóin la estafa", "No a la dictadura", "La democracia no se negocia, se defiende", "Basta de autoritarismo", eran parte de las leyendas escritas en carteles que portaban los manifestantes.En la marcha participaron organizaciones feministas, de defensa de los derechos humanos, ecologistas y miembros de partidos políticos de izquierda y derecha que a viva voz gritaban diversas consignas en contra del gobierno."La gente se está comenzando a cansar de este gobierno autoritario, antidemocrático, nos está llevando por un despeñadero con sus malas ideas que ya afectan la economía con ese bitcóin", comentó a la AFP Ricardo Navarro, director de la oenegé ecologista Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en utilizar el bitcóin como moneda de curso legal, lo que según el gobierno ayudará a recuperar la estancada economía, dolarizada hace dos décadas.El gobierno apuesta a que el uso del bitcóin contribuya a captar los más de 400 millones de dólares de comisiones que generan las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero. Esos envíos representan 22% del PIB del país.Medardo Gonzalez, exsecretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), criticó una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del mandatario, que pasó a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio."Se atentó contra la independencia judicial, eso solo lo hace un gobierno dictatorial y no queremos eso en El Salvador", dijo González a la AFP.En tanto, el coordinador del denominado Frente Sindical Salvadoreño (FESS), Wilfredo Berríos, dijo que salieron a las calles "para exigir al gobierno y a los diputados que no se privatice el agua".Actualmente una comisión del Congreso discute una ley del agua con la que se busca proteger el recurso, garantizar su no privatización y que el acceso al vital líquido sea para toda la población.Bukele restó importancia a la marcha y denunció que algunos ciudadanos que no participaban en la actividad habrían sido agredidos por los manifestantes."En solo 12 segundos censuran la libertad de expresión de un adulto mayor, empujan a una persona con movilidad asistida (bastón) y tratan de censurar a un medio de comunicación. Sin tomar en cuenta que tratan al señor como si fuera esclavo. Esta es nuestra oposición", dijo Bukele en Twitter, tras compartir un vídeo que describía la situación.ob/yow