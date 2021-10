Juez peruano rechaza la demanda para nombrar congresista al inhabilitado Vizcarra

Imagen de archivo del expresidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/ Ernesto Arias/

Lima, 13 oct (EFE).- Un juez peruano rechazó este miércoles una demanda que solicitaba que el expresidente Martín Vizcarra sea nombrado congresista por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pese a que cuenta con una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos, puesta por el anterior Parlamento.

La jueza Rocío Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, declaró infundada la demanda presentada por Ángela Escobar, una votante de Vizcarra que consideraba que sus derechos como ciudadana a tener una representación en el Congreso habían sido vulnerados después de que al exmandatario se le impidiera acceder a su escaño.

Vizcarra fue el congresista electo más votado al aglutinar más de 200.000 votos en las pasadas elecciones celebradas en abril.

Sin embargo, el exgobernante fue inhabilitado por una década para ejercer cargos públicos por el anterior Congreso, que ya lo había destituido en noviembre de 2020 por sospechas aún no probadas de que recibió presuntos sobornos cuando ejercía de gobernador en la sureña región de Moquegua (2011-2014).

DEMANDA INFUNDADA

En ese sentido, la demandante reclamaba que sus derechos habían sido afectados por el JNE, el máximo ente electoral de Perú, al no haberle entregado las credenciales de congresista a Vizcarra, argumento que fue rechazado por la jueza.

La magistrada detalló en su resolución que todos los derechos fundamentales tienen límites, por lo que cualquier candidato electoral "no debe estar incurso en ningún impedimento constitucional ni legal" como sí lo estaba Vizcarra con su inhabilitación.

Sobre el hecho de que la inhabilitación fuese impuesta cuando Vizcarra ya había sido elegido congresista por el partido Somos Perú, la jueza recordó que cualquier inhabilitación tiene efecto inmediato independientemente de las circunstancias de la persona.

"Se concluye que la decisión emitida por la entidad demandada se ha emitido con sujeción al principio de legalidad y dentro del marco constitucional", sentenció.

DESTITUIDO E INHABILITADO

Vizcarra, que gobernó Perú entre 2018 y 2020 al sustituir al renunciante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), es recordado por haberse enfrentado a la oposición obstruccionista que ejercía desde el Congreso el fujimorismo, que controlaba la cámara con mayoría absoluta.

Esto llevó a Vizcarra a disolver el Congreso en 2019, tras considerar que el Legislativo había vuelto a negar a su Gobierno una cuestión de confianza, lo que derivó en unas elecciones legislativas extraordinarias en 2020, que conformaron un nuevo Parlamento que lo terminó destituyendo e inhabilitando a él.

Luego Vizcarra fue la principal cara del "Vacunagate", el escándalo de vacunaciones irregulares de las que se beneficiaron altos funcionarios en el marco del ensayo clínico que se realiza en Perú de la vacuna china Sinopharm.

Desde un primer momento, Vizcarra consideró ilegal la denuncias e inhabilitaciones impuestas por el anterior Congreso e incluso presentó un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).