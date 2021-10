Sofía Vergara presenta "Koati", una película "de latinos para latinos"

Fotograma cedido por Titanium Marketing donde aparecen los personajes Nachí y Callí, durante una escena de la cinta de animación "Koatí" que se estrenará a partir del 15 de octubre en Estados Unidos y comenzará a llegar a los principales mercados hispanos a partir de esa fecha. EFE/Titanium Marketing

Los Ángeles (EE.UU.), 13 oct (EFE).- La colombiana Sofía Vergara estrena este viernes "Koati", una película animada que describe como un "proyecto de latinos para latinos" y que cuenta con la colaboración de estrellas de la talla de Marc Anthony, Karol G, Carlos Rivera, Adriana Barraza y Eva Luna Montaner.

"Hacía falta una película que fuera como 'El Rey León' para resaltar la fauna y la flora que hay en Latinoamérica y que el mundo y muchos niños latinos que viven en Estados Unidos no conocen", explicó la actriz y empresaria en una entrevista con Efe.

Después de que los grandes estudios de Hollywood se hayan interesado en Latinoamérica para películas como "Coco", de Pixar, y "Encanto", de Disney, Vergara impulsó el rodaje de "Koati" con el objetivo de que fueran los propios latinos los que explicaran las maravillas de sus países.

"Los latinos están muy presentes y sería una locura descuidar a ese público", razonó la colombiana, que además de dar voz a uno de los personajes trabajó como productora de la película.

"Koati" está protagonizada por tres animales característicos de América Latina: Nachí, un coatí; Xochi, una mariposa monarca y Pako, una rana de Cristal.

Los tres personajes se embarcarán en una aventura para evitar que Zaina, una serpiente de coral con la voz de Vergara, destruya su tierra.

"Se necesitaba una mala en la película y me encantó, es un personaje -recordó la actriz-. Es mala, pero con chispa, es cómica y chistosita. Entonces pensé que yo era la perfecta para hacer el personaje".

La mayoría de los animales y paisajes que aparecen en la historia están en peligro de extinción, un punto por el que la organización ecologista World Wildlife Fund (WWF, en inglés) se sumó al proyecto la pasada primavera y, tras el estreno, presentará varios productos educativos para concienciar sobre la protección de la naturaleza.

"Es importante educar a los hijos para que no se siga dañando la naturaleza, esta película va a lograr que muchos niños despierten y comiencen a pensar en esto", sostuvo.

MARC ANTHONY ENCABEZA UNA BANDA SONORA DE GRANDES NOMBRES

Vergara ha demostrado contar con una buena agenda de contactos en Hollywood, pues sumó a un variado grupo de músicos, actores, comediantes e "influencers" hispanos para trabajar en el proyecto.

Por ejemplo, Marc Anthony tomó las riendas de la banda sonora, que cuenta con diez canciones interpretadas por él mismo junto a Becky G, Mau & Ricky, Tini, Carlos Rivera, Cami, Joy, Gusttavo Lima, Leslie Grace, Evaluna Montaner e Ir Sais.

"Marc Anthony se encargó de hacer eso y es impresionante, donde pone su toque de magia es espectacular", valoró la actriz.

Por su parte, la colombiana contó con un reparto de voces encabezado por Eva Luna Montaner, Sebas, Karol G, Adriana Barraza, Daniel Sosa, Eduardo Franco y De la Ghetto, además de su hijo Manolo y su marido Joe Manganiello.

Finalmente, el director cubano-canadiense Rodrigo Castro Pérez, que ha trabajado en cintas como "Rio 2" (2014) y "Ice Age: Collision Course" (2016), fue el encargo de dirigir esta historia filmada en inglés y español.

"Koati" se estrenará a partir del 15 de octubre en Estados Unidos y comenzará a llegar a los principales mercados hispanos a partir de esa fecha.

"Familiar", "respetuosa con la naturaleza" y "muy latina" son las palabras con las que Vergara describe su nueva historia.