Personal de FDA no entrega recomendación para refuerzo de J&J

(Bloomberg) -- Los reguladores estadounidenses no entregaron una recomendación sobre si los receptores de la vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 deberían recibir una dosis de refuerzo, antes de una reunión en la que expertos científicos evaluarán si los datos del estudio respaldan la administración de una dosis adicional.

El viernes, asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) del país se reunirán para orientar a la agencia sobre la solicitud de J&J de una autorización para uso de emergencia de una segunda dosis. En un informe de 54 páginas preparado para la reunión, el personal de la agencia no hizo una recomendación formal para el panel.

“En general, los datos indican que la vacuna contra el covid-19 Janssen todavía ofrece protección contra cuadros graves de la enfermedad y muerte en Estados Unidos”, se señala en el informe. La FDA indicó en el informe que la vacuna de dosis única era aún menos eficaz que los regímenes de ARN mensajero desarrollados por Moderna Inc. y la asociación Pfizer Inc.-BioNTech SE.

El personal de la agencia no siempre hace una recomendación al comité asesor. El personal de la FDA también declinó hacer una recomendación con respecto a vacunas de refuerzo tanto de Pfizer-BioNTech como de Moderna.

Nota Original:FDA Staff Makes No Recommendation on Johnson & Johnson Booster

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.