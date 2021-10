Cuba prueba en Italia eficacia de su vacuna anticovid para convalecientes

La Habana, 12 Oct 2021 (AFP) - Cuba está probando en Italia la eficacia de su vacuna anticovid Soberana Plus, destinada especialmente a los convalecientes del coronavirus mayores de 19 años, informó este martes la farmacéutica estatal BioCubaFarma."En Europa existe interés también (en las vacunas cubanas). Por ejemplo, tenemos una colaboración científica en Italia (...), donde se están haciendo evaluaciones a convalecientes con dosis de refuerzo de Soberana Plus", dijo en conferencia de prensa el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez.Y en esos estudios "se ha encontrado que (la vacuna) tiene un fuerte nivel de neutralización, tanto de la cepa Beta como de la cepa Delta", apuntó.Soberana Plus, administrada en una dosis única a convalecientes del covid-19, también se usa como tercera dosis de refuerzo después de la aplicación de dos de Soberana 02, otro inmunizante desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana.Cuba dispone de un tercer inmunógeno, Abdala, creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Las vacunas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala de BioCubaFarma aparecen como interesadas en ser evaluadas por la OMS al 29 de septiembre, última actualización de la OPS del trámite de precalificación de inmunizantes ante la OMS.Según este documento, todas las vacunas cubanas se basan en una proteína del virus SARS-CoV-2, conjugada químicamente con meningococo B, toxoide tetánico o aluminio.Estos inmunizantes tienen una eficacia superior al 90% para prevenir la enfermedad con síntomas, según sus creadores.La luz verde de la OMS impulsaría la comercialización de las vacunas cubana, según BioCubaFarma. Martínez precisó que, además de Irán, Vietnam, Nicaragua y Venezuela, países que han firmado contratos con La Habana para adquirir las vacunas cubanas, "hay interés en Argentina" y en "países en Asia"."Todas las vacunas que vamos a producir en lo que queda del año, todas están comprometidas, y no hemos querido cerrar otros acuerdos, porque (...) queremos cumplir los cronogramas de entrega", añadió.Al cierre de lunes, Cuba había inmunizado con sus propias vacunas al 55.8% de sus 11,2 millones de habitantes, a lo que atribuye una sustancial disminución de contagios durante las últimas semanas, luego de que el covid-19 se habían disparado desde julio pasado.Hasta el lunes, la isla reportaba 923.966 casos y 7.928 fallecidos.rd/lp/dl