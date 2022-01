Belén Esteban, feliz por el éxito que sus patatas fritas ha tenido en Alemania

05-10-2021 Belén Esteban. MADRID, 12 (CHANCE) En uno de los mejores momentos de su vida e intentando quitar importancia a las críticas que su amigo Miguel Frigenti hizo de su boda - de la que dijo que había sido una horterada y se había quedado con hambre - Belén Esteban tiene mucho que celebrar (y no hablamos de su enlace por la iglesia con Miguel Marcos, del que ya ha confesado que tiene ganas y que será una fiesta íntima), sino del éxito que están teniendo los nuevos productos de 'Los sabores de la Esteban'. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En uno de los mejores momentos de su vida e intentando quitar importancia a las críticas que su amigo Miguel Frigenti hizo de su boda - de la que dijo que había sido una horterada y se había quedado con hambre - Belén Esteban tiene mucho que celebrar (y no hablamos de su enlace por la iglesia con Miguel Marcos, del que ya ha confesado que tiene ganas y que será una fiesta íntima), sino del éxito que están teniendo los nuevos productos de 'Los sabores de la Esteban'.



Después de la gran aceptación que han tenido su gazpacho y su salmorejo, Belén ha ampliado su oferta gastronómica y acaba de lanzar al mercado sus propias patatas fritas y unas cremas de verduras ideales para la llegada del frío, 100% naturales y realizadas con hortalizas murcianas como calabaza y calabacín.



Una ambiciosa apuesta con la que 'Los sabores de la Esteban' ganan cada vez más presencia en las estanterías de las grandes superficies de nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras, consiguiendo un inesperado éxito en uno de los países más importantes de la Unión Europea.



Y es que las patatas fritas de Belén están triunfando en Alemania, tal y como nos ha contado la colaboradora, pletórica por la buena acogida de su producto estrella. "Estoy súper contenta, por Alemania van muy bien. Mucho éxito, mucho trabajo y mucha ilusión", confiesa sin ocultar el orgullo por el buen funcionamiento de su marca en un pais en el que no la conoce nadie.



¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones, y sus palabras sobre Pablo Alborán, fan incondicional de sus patatas fritas y "un buen amigo mío al que quiero un montón"!