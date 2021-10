América arremete contra Colón para reivindicar los derechos de los indígenas

Manifestantes intentaron con lazos arrancar la cabeza del monumento a Cristóbal Colón en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Redacción América, 12 oct (EFE).- Muchos americanos, especialmente en América Latina, salieron a las calles este martes, en el Día de la Hispanidad, para exigir la reivindicación de los derechos de los indígenas y mostrar su descontento con la "vulneración" que sufrieron durante el descubrimiento en 1492, por lo que se fueron lanza en ristre contra las estatuas de Cristóbal Colón.

Más de 70 organizaciones del continente hicieron en Quito una declaración "de resistencia contra el racismo, la discriminación y el colonialismo", en la que pidieron medidas de compensación y reparación "para resarcir las injusticias de las que han sido víctimas" estos pueblos.

Al respecto, Gema Tabares, representante del colectivo Afro Caracolas Saberes Itinerantes, de México, exigió que "reconozcan los daños causados a nuestros territorios" e hizo un llamado "a superar las relaciones de pensamiento colonial y discriminación que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria".

Ese reclamo fue secundado por las organizaciones que componen el Movimiento de la Liberación Negra e Indígena (BILM), con protestas pacíficas en EE.UU., México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Surinam y España.

Con estas actividades, según Leonardo Cerda, indígena kichwa de Ecuador y fundador del BILM, se dejó de manifiesto que el actual "es un momento de la humanidad en el que debemos estar unidos para enfrentar grandes retos como el cambio climático o la devastación de la naturaleza, pero esto no puede darse si antes no enfrentamos problemas como el racismo o la discriminación".

NO AL COLONIALISMO, NO AL RACISMO

Uno de los líderes más polémicos de América, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien con anterioridad requirió al rey de España y al papa Francisco que pidieran perdón por la conquista, aprovechó hoy la ocasión para cuestionar el también conocido como Día de la Raza, al decir que "las razas no existen" porque el racismo es "inconcebible".

Su homólogo peruano, Pedro Castillo, hizo lo propio al rebautizar la fecha como el "Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural" con el objetivo de "reconocer y valorar" a dicha comunidad para asegurar "el respeto de sus derechos".

En Venezuela, su presidente Nicolás Maduro insistió este martes, día en que el país caribeño conmemora la resistencia indígena, que España debe pedir perdón a América por el "genocidio de 300 años" contra los pueblos originarios.

"Nos sumamos a las voces en América que se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios", expresó desde Miraflores en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

También en Guatemala, en donde el 59 % de los más de 16,3 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, la mayoría de ellos indígenas, renombraron la conmemoración como "Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular", para alzar la voz contra "la invasión europea".

Al respecto, la vocera maya k'iche Andrea Ixchíu indicó que la sola existencia de los pueblos indígenas "es resistencia", pues llevan "529 años sembrando futuros a pesar de la violencia colonial, genocida y ecocida".

A este clamor se unieron igualmente cientos de indígenas llegados de varios departamentos de Paraguay, que marcharon por el centro de Asunción en demanda de sus derechos y de la restitución de sus tierras, dentro de una problemática que exigen se aborde en un mesa de trabajo conformada por los tres poderes del Estado.

En el país suramericano viven unos 122.000 indígenas, pertenecientes a 19 pueblos. De estos, el 66,2 % está en la pobreza y el 34,4 % en la extrema pobreza.

En contraste, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió la conmemoración del viaje de Cristóbal Colón que llevó al descubrimiento de América como una celebración de una "pieza fundamental de la creación del mundo occidental".

En su mensaje, DeSantis criticó la decisión del presidente Joe Biden de declararlo el Día de los Pueblos Indígenas tras reconocer el sufrimiento de los nativos americanos a manos de los exploradores europeos.

MENOS CRISTÓBAL COLÓN, MÁS LÍDERES INDÍGENAS

En América, el 529 aniversario del arribo de Cristóbal Colón estuvo marcado por el anuncio de la sustitución de su estatua en el Paseo de la Reforma, de Ciudad de México, por la de "La joven de Amajac", en honor a las mujeres indígenas.

Las autoridades capitalinas retiraron el año pasado la imagen de Colón, días antes de una manifestación que pretendía derribarla, y hoy explicaron que la nueva pieza tendrá unos 6 metros de altura y "mucho significado histórico, cultural y político", de acuerdo con la alcaldesa, Claudia Sheinbaum.

Desde 2020, los homenajes en plazas y parques al explorador Cristóbal Colón y a otros símbolos de la conquista española han sido vandalizados en distintas ciudades americanas como muestra de descontento.

Tal es el caso de Ciudad de Guatemala, en donde este martes una turba pintó y dañó algunos monumentos, entre ellos el del propio Colón, al que ataron una cuerda pero no consiguieron derribar.

Sin embargo, los manifestantes sí le quitaron la cabeza a la escultura del general José María Reina Barrios, quien presidió Guatemala de 1892 a 1898, y a quien se le atribuye una desigualdad acelerada y tintes dictatoriales en la nación centroamericana.

Asimismo, miembros de la Policía ecuatoriana debieron desplegarse en torno al monumento de Isabel la Católica en Quito, que se encontraba rodeado de vallas metálicas para impedir un asalto como el ocurrido en 2020, cuando le lanzaron huevos y pintura, y trataron de echarlo al piso con una soga.

El ataque a las esculturas alusivas a esta fecha empezó el lunes en Bahamas, en donde las autoridades presentaron cargos contra un hombre que dañó la de Colón, situada delante de la residencia oficial del gobernador en Nassau.

La Policía detalló que el detenido, que estaba en posesión de un chaleco antibalas, usó un mazo para quitarle el brazo derecho a la estatua del navegante, además de golpearle las piernas y la zona de la base.

El suceso revivió el debate sobre el papel de Colón en el descubrimiento del Caribe.

De hecho, el embajador del territorio caribeño de Antigua y Barbuda ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ronald Sanders, pidió la pasada semana que se ponga fin a la celebración del encuentro de los dos mundos que representa el Día de la Hispanidad.

A su juicio, "los pueblos originarios de estas tierras no necesitaban ser descubiertos porque ya tenían una civilización, una cultura rica y un conocimiento que se adaptaba a la sostenibilidad", un discurso con el que coincide la gestora cultural maya Andrea Ixchíu, para quien, pese a todo lo vivido, los sueños de los indígenas de América "no los han podido colonizar".