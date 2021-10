Western de Jay-Z "The Harder They Fall" da inicio al Festival de Cine de Londres

Londres, 6 Oct 2021 (AFP) - Con Idris Elba al frente de un impresionante elenco de actores negros y con el rapero Jay-Z como productor, el western "The Harder They Fall" abrió por todo lo alto este miércoles por la noche el Festival de Cine de Londres.La película, que supone el debut como director del londinense Jeymes Samuel, cuenta solo con actores negros, que interpretan a personajes históricos y reales del Far West en una trama ficticia.Samuel, que también es coproductor y coguionista de la película, no dejó otra opción a Idris Elba -un viejo amigo- que interpretar a Rufus Buck, un forajido muy violento y temido en la época."Crecimos juntos haciendo cosas estúpidas y ahora estamos haciendo un western", bromeó el actor británico, de 49 años, en una rueda de prensa previa a la proyección.El director, de 42 años, que también es autor, compositor, intérprete y productor musical, ya había trabajado con Jay-Z en la banda sonora de la película "El Gran Gatsby" y este miércoles se felicitó de poder volver a hacerlo con este famoso rapero."Lo que resulta muy interesante es que es muy cinéfilo", dijo Samuel."Cuando la gente piensa en el nombre de Jay-Z, piensan automáticamente en música", pero tiene un gran conocimiento sobre los westerns y "el cine en general". - Nueva visión sobre el western - Samuel presume de haber reunido en "The Harder They Fall" un "casting de ensueño", con la actriz y directora Regina King en el papel de compañera de Buck: la "traidora" Trudy Smith, y Jonathan Majors en el de Nat Love, su rival forajido.LaKeith Stanfield, Zazie Beetz y Edi Gathegi también aparecen en una ficción que transcurre en Texas.El director, que creció viendo westerns en la televisión británica, considera que "el género siempre me pareció seductor", pero quise "hacer algo más" dándole otra vuelta de tuerca y haciéndolo más inclusivo."El universo en que sucedían estas historias era muy estrecho, las mujeres siempre aparecían sometidas", explicó Samuel, quien recordó que en esos westerns "si uno era una persona de color, parecía menos humano". A parte de las tres proyecciones en el Festival de Londres y en otras salas estadounidenses, "The Harder They Fall" saldrá el 3 de noviembre en Netflix.Según el coproductor James Lassiter, que tuvo que convencer al director de esta apuesta, la plataforma de streaming es "el buen lugar" para mostrar la película, ya que "el objetivo, si queremos explicar una historia como esta, con esta selección de actores, es que el mayor número de personas tengan acceso a ella"."Cuando una película sale en los cines, hay prejuicios integrados, como que nadie irá a verla con un casting con solo negros", sostiene Lassiter."Es evidente que hay un racismo sistémico en nuestra sociedad que llevará un tiempo para que desaparezca del todo", reconoció Idriss Elba, precisando que "la pandemia ha mostrado que todos somos humanos y que esto de la raza es bastante estúpido".La 65ª edición de este festival concluirá con una proyección de "La tragedia de Macbeth" de Joel Cohen, en que el papel de Lady McBeth es interpretado por la oscarizada Frances McDormand.jj-cdu/mr/eb/dl