Condenan a Tesla a pagar US$137M a exempleado vícitma de racismo

El trabajador contratista Owen Diaz, a la derecha, y su hijo, Demetric Diaz, en Oakland, California, en 2018.

(Bloomberg) -- Tesla Inc. perdió un caso contra un exoperador de montacargas negro y fue condenada a pagar un monto sin precedentes de US$137 millones por concepto de daños y perjuicios por no tomar medidas contra las burlas raciales y rayados ofensivos que el hombre debió soportar en la planta del fabricante de automóviles eléctricos en Fremont, California.

Owen Diaz, un extrabajador contratado en 2015 a través de una agencia de empleo, fue sometido a un ambiente de trabajo racialmente hostil, dictaminó un jurado federal en San Francisco el lunes. El laudo se encuentra entre los veredictos más importantes de su tipo.

“Creo que ese es el mayor veredicto en un caso de discriminación racial individual en el empleo”, dijo David Oppenheimer, profesor clínico de derecho en Berkeley Law. “Las acciones colectivas están, por supuesto, en una categoría diferente”.

La vicepresidenta de personas de Tesla, Valerie Capers Workman, envió un correo electrónico interno a última hora del lunes que la empresa publicó posteriormente en una entrada de blog en su sitio web titulado “En relación con el veredicto del jurado de hoy”.

Workman escribió que estuvo “en el escritorio de la defensa de Tesla todos los días durante el juicio porque quería escuchar de primera mano lo que el Sr. Diaz dijo que le había pasado”. La publicación decía que “el Tesla de 2015 y 2016 (cuando el Sr. Diaz trabajaba en la fábrica de Fremont) no es el mismo que el Tesla de hoy”.

El caso de Diaz marca una instancia poco común en la que Tesla, que normalmente utiliza el arbitraje obligatorio para resolver las disputas de los empleados, tuvo que defenderse en un juicio público. La empresa casi nunca pierde los arbitrajes laborales, aunque en mayo fue condenada a pagar una indemnización de US$1 millón en un caso presentado por otro extrabajador contratista similar al de Diaz.

El juicio podría envalentonar a los accionistas activistas que han presionado a la junta de Tesla, hasta ahora sin éxito, para que adopte más transparencia sobre sus objetivos de diversidad y el uso del arbitraje para resolver quejas sobre acoso sexual y discriminación racial. La reunión anual de Tesla está programada para el 7 de octubre.

En el juicio, Tesla argumentó que nunca tuvo la intención de ignorar los derechos y la seguridad de los trabajadores afroamericanos colocados por agencias de personal en la planta y que todos los incidentes denunciados por Diaz fueron investigados y resueltos.

En su alegato final ante el jurado, la abogada de Tesla, Tracey Kennedy, dijo: “la historia del Sr. Diaz simplemente no tiene sentido” a la luz de su estímulo a su hijo y a su hija para que aceptaran trabajos en la empresa. También dijo que las afirmaciones de Diaz no estaban respaldadas por la evidencia.

J. Bernard Alexander III, abogado de Diaz, dijo a los miembros del jurado que “en lugar de una política de tolerancia cero, Tesla tenía una política de responsabilidad cero”.

