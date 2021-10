El ministro de Salud anuncia regreso a Brasil tras dar negativo para covid

El ministro de la Salud, Marcelo Queiroga, en una fotografía de archivo. EFE/Joedson Alves

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- El ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, anunció este domingo que regresará lo más rápido posible a Brasil tras finalmente dar negativo en una prueba para diagnóstico de covid a la que se sometió el sábado en Nueva York, en donde está en cuarentena desde el 21 de septiembre.

Queiroga fue diagnosticado con covid hace dos semanas en Nueva York, a donde viajó como integrante de la delegación que acompañó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Mi nuevo examen de RT-PCR dio negativo para covid-19. En breve regreso a Brasil. Agradezco a todos por sus buenas vibraciones. Vamos adelante", anunció este domingo el ministro en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter.

Según el Ministerio de Salud, Queiroga, que está confinado en un hotel, intentará abordar un vuelo entre Nueva York y Sao Paulo este mismo domingo o como máximo el lunes.

El ministro pensaba regresar antes a Brasil y se sometió a otro examen de diagnóstico del coronavirus el pasado jueves, que resultó positivo, lo que lo obligó a alargar su permanencia en Nueva York.

El primer positivo lo recibió cuando se preparaba para regresar al país con la delegación brasileña, lo que le impidió embarcar debido a que las autoridades sanitarias de Brasil condicionan el desembarco a una prueba negativa de covid hecha 72 horas antes del vuelo.

Entre los 18 miembros de la delegación oficial también ha dado positivo el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, aunque en su caso fue detectado una vez que estaba de regreso en Brasilia.

En Nueva York, Queiroga participó en diversas actividades oficiales, incluida una reunión de Bolsonaro con el primer ministro británico, Boris Johnson, y se encontró con otras personalidades, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Además, circuló por el recinto de la ONU y las calles de Nueva York, en las que fue visto con Bolsonaro y parte de la delegación brasileña comiendo pizza en una acera, debido a que el mandatario no podía ingresar a restaurantes porque no está vacunado.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Bolsonaro expuso todo su negacionismo, defendió el uso de remedios cuya eficacia contra la covid-19 no está comprobada y también manifestó su firme rechazo al llamado "pasaporte sanitario", ya adoptado por muchos países e incluso por unos 200 municipios brasileños.

En medio del negacionismo del Gobierno, la pandemia se expandió rápidamente en Brasil y convirtió al país en el segundo del mundo con más muertes por covid, con unas 600.000 víctimas, y en el tercero con más contagios, con cerca de 21,5 millones de casos.