Ciencia.-Planetas rebeldes pueden sustentar vida bajo el hielo con calor interno

30-09-2021 Planeta rebelde, que no orbita ninguna estrella NASA/JPL-CALTECH



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Los planetas rebeldes, que no orbitan alrededor de una estrella, podrían albergar vida en océanos ocultos protegidos del frío del espacio por un hielo espeso y calentados por el núcleo del planeta.



Un planeta rebelde es un objeto interestelar de masa planetaria sin un sistema planetario anfitrión. Mientras deambulan libremente por el espacio, ¿podrían ser viveros fértiles de por vida?. Un científico de Florida Tech cree que es posible basándose en una extensa investigación que ha realizado durante los últimos años.



En una investigación destacada en la revista Discover, el astrobiólogo universitario Manasvi Lingam (junto con el célebre astrónomo de Harvard Avi Loeb) estudió cómo la vida podría sobrevivir en un planeta rebelde a través de los océanos que prevalecen debajo de una gruesa capa de hielo.



El frío del espacio interestelar sería demasiado para que los océanos permanecieran completamente líquidos, pero los investigadores creen que cualquier biosfera putativa estaría protegida del frío a través de la capa de hielo, y el núcleo del planeta calentaría el planeta desde el interior. Debajo del hielo existirían océanos similares a la Tierra que podrían sustentar la vida.



Las posibilidades de que los planetas rebeldes faciliten la vida son de profundo interés para Lingam a medida que se descubren más planetas. Señaló que por cada sistema solar descubierto (cada uno de los cuales contiene un puñado de planetas terrestres), hay aproximadamente de 30 a 40 planetas rebeldes que viajan en las frías extensiones del espacio interestelar. Por lo tanto, se espera que el exoplaneta más cercano a la Tierra sea uno de estos planetas rebeldes.



"Normalmente pensamos en planetas unidos a estrellas, como Marte, que podrían albergar vida, pero en realidad, este tipo de planetas que sustentan la vida podrían simplemente estar flotando en el vasto vacío del espacio con ricas biosferas", dijo.



Los próximos pasos en la investigación son realizar experimentos en la Tierra para determinar en qué condiciones extremas podría sobrevivir la vida, como bajas temperaturas o baja presión. Una forma de hacer esto es analizar los microbios que no necesitan luz solar, basándose así en investigaciones previas que han demostrado de manera concluyente que existen más microbios que no necesitan luz solar que los que sí la necesitan. Otra dirección para investigaciones futuras es observar los planetas rebeldes a medida que ingresan a nuestro sistema solar e investigar, también 'in situ', las condiciones del planeta para ver si facilitaría la vida.



"Es posible que pueda llegar a un planeta rebelde en unas pocas décadas y, en lugar de buscar otros planetas alrededor de otras estrellas, esta podría ser la mejor oportunidad para estudiar estos planetas", dijo Lingam. "A través de una combinación de ayudas de gravedad y sistemas de propulsión adecuados, podría llegar al planeta rebelde en 20 años más o menos. Una vez que tenga una sonda en la superficie, puede transmitir los datos y probablemente tomaría unos meses saber qué parece en la superficie ".