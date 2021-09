En Uruguay, una micronación defiende su "independencia" celebrando el placer y la amistad

No dudan en disfrazarse de jeque, papa o mosquetero para dar vida a su nación minúscula que desde hace más de 140 años defiende con buen humor su "independencia" de Uruguay.

En el barrio acaudalado de Punta Carretas en Montevideo se encuentra la República de Parva Domus Magna Quies, una nación del tamaño de una casa neoclásica, rodeada de "parques" y "avenidas", en realidad un jardín con caminos de tierra.

Son políticos, médicos, abogados y cenan o desayunan regularmente para hacer vivir su pequeña república, 100% masculina. ¿Su lema? "Placer y amistad", como proclama el himno... micronacional.

"Los Parvenses se divierten, pasan momentos agradables, hacen cuentos, cantan, recitan de una manera que los problemas quedan en la otra república", explica el presidente de la micronación, Bartolomé Ángel Grillo, en referencia a Uruguay, donde es un médico reconocido.

La República de Parva Domus Magna Quies, "pequeña casa, gran descanso" en latín, fue proclamada el 25 de agosto de 1878 por un grupo de pescadores aficionados que habían elegido ese terreno para depositar sus cañas de pescar.

Más de 14 décadas después, los ciudadanos parvenses son alrededor de 90 y pertenecen ahora a la clase acomodada de este pequeño país de 3,5 millones de habitantes.

Sin embargo, no todo es placer, hay "leyes" en la Parva Domus: "Acá se habla no de religión, no de política, no de deportes para que no haya ningún inconveniente", explica Grillo, 83 años. Y si alguien se enoja, es puesto en una jaula: la "prisión" local.

El Parva Domus es una democracia, insiste Grillo. Los detenidos tienen derecho a un abogado y a un proceso equitativo. Según la "Constitución", una elección presidencial es organizada cada dos años, y la nación tiene sus "ministros" y su propia diplomacia.

- Desfile para la fiesta de la Independencia -

Aunque solo es reconocida por sus propios "ciudadanos", la micronación acogió en 2017 un encuentro informal entre diplomáticos uruguayos y argentinos en plena disputa sobre la construcción de una fábrica de celulosa.

"Llevamos muy buena concordia con la república vecina (de Uruguay), aunque a veces estuvimos a punto de declararles la guerra, bromea "su excelencia" Grillo.

"La solidaridad y la tolerancia es lo más importante en la vida y aquí lo hacemos como eje modular de esta filosofía", explica el dirigente de la micronación que no prevé levantar la prohibición de otorgar la nacionalidad a mujeres.

Su connacional Raúl Santurio, lo reafirma: "La república son solo hombres". ¿Y las mujeres? Solo vienen "cuando hay reuniones especiales (...) como invitadas".

"Es una sociedad de gente mayor, hay gente que se muere, pero se va renovando porque hay gente que quiere ingresar", explica Arturo Sica, ciudadano de la Parva Domus desde hace ocho años. Para integrar a la nación, los nuevos ciudadanos deben ser cooptados.

Por culpa de la pandemia, sus miembros no se reunieron en persona durante más de un año y la situación aún no vuelve a la norma. "Hoy no lo pudimos hacer pero habitualmente en esta fecha de la Independencia hacemos un desfile por todo Punta Carretas con nuestros atuendos", al que embajadores extranjeros pueden ser invitados, cuenta Grillo.

Este año, una simple cena para quienes pudieron venir sirvió de celebración. El presidente introdujo un nuevo ciudadano que mostró su talento de cantante. Luego, las bromas, a veces subidas de tono, se sucedieron al micrófono.

Con los años, la casa neoclásica, cuyo nombre está inscrito en un letrero dispuesto sobre un palco arriba de la puerta principal, se volvió una intrusa en este barrio en pleno desarrollo.

A su alrededor se levantan grandes edificios residenciales. El terreno parvense en donde está construida y que era antes un potrero, vale hoy un buen precio.

Pero el edificio no está a la venta. "Han habido ofertas de algunos grupos inmobiliarios también para comprar esto pero la idea es que aquí hay más que un territorio, hay una especie de sentimiento", subraya Santurio, orgulloso de haber obtenido la nacionalidad parvense hace tres años.

