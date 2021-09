Ciencia.-Hubble observa que el viento externo de la Gran Mancha Roja se acelera

28-09-2021 La velocidad promedio del viento justo dentro de los límites de la Gran Mancha Roja, marcada por el círculo verde exterior, ha aumentado hasta en un 8 por ciento entre 2009 y 2020. Y excede los 600 km. Por hora. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA, ESA, MICHAEL H. WONG (UC BERKELEY)



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El telescopio espacial Hubble ha observado que los vientos en el "carril" más externo de la Gran Mancha Roja de Júpiter se están acelerando.



Los investigadores que analizan los "informes de tormentas" regulares del Hubble desde hace más de una década encontraron que la velocidad promedio del viento justo dentro de los límites de la tormenta, conocida como anillo de alta velocidad, ha aumentado hasta en un 8 por ciento entre 2009 y 2020. En contraste, los vientos cercanos a la región roja más interna se están moviendo significativamente más lenta.



Las nubes de color carmesí de la tormenta masiva giran en sentido antihorario a velocidades que superan los 600 kilómetros por hora, y el vórtice es más grande que la Tierra misma. La mancha roja es legendaria en parte porque los humanos la han observado durante más de 150 años.



"Cuando vi inicialmente los resultados, pregunté '¿Tiene sentido esto?' Nadie ha visto esto antes ", dijo en un comunicado Michael Wong de la Universidad de California, Berkeley, quien dirigió el análisis." Pero esto es algo que solo el Hubble puede hacer. La longevidad de Hubble y las observaciones en curso hacen posible esta revelación".



Usamos satélites y aviones en órbita terrestre para rastrear las grandes tormentas en la Tierra de cerca en tiempo real. "Dado que no tenemos un avión cazador de tormentas en Júpiter, no podemos medir continuamente los vientos en el sitio", explicó Amy Simon del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, quien contribuyó a la investigación. "Hubble es el único telescopio que tiene el tipo de cobertura temporal y resolución espacial que puede capturar los vientos de Júpiter con este detalle".



El cambio en la velocidad del viento que han medido con el Hubble asciende a menos de 2,5 kilómetros por hora por año terrestre. "Estamos hablando de un cambio tan pequeño que si no tuviera once años de datos del Hubble, no sabríamos que sucedió", dijo Simon. "Con Hubble tenemos la precisión que necesitamos para detectar una tendencia". El monitoreo continuo de Hubble permite a los investigadores revisar y analizar sus datos con mucha precisión a medida que continúan agregando. Las características más pequeñas que el Hubble puede revelar en la tormenta son apenas 150 kilómetros de ancho.



"Descubrimos que la velocidad media del viento en la Gran Mancha Roja ha aumentado ligeramente durante la última década", añadió Wong. "Tenemos un ejemplo en el que nuestro análisis del mapa de viento bidimensional encontró cambios abruptos en 2017 cuando hubo una gran tormenta convectiva cerca".



Para analizar mejor la abundancia de datos del Hubble, Wong adoptó un nuevo enfoque para su análisis de datos. Usó software para rastrear decenas a cientos de miles de vectores de viento (direcciones y velocidades) cada vez que el Hubble observaba a Júpiter. "Me dio un conjunto de medidas de velocidad mucho más consistente", explicó Wong. "También ejecuté una batería de pruebas estadísticas para confirmar si estaba justificado llamar a esto un aumento en la velocidad del viento. Lo es".



¿Qué significa el aumento de velocidad? "Eso es difícil de diagnosticar, ya que Hubble no puede ver muy bien el fondo de la tormenta. Cualquier cosa debajo de la cima de las nubes es invisible en los datos", explicó Wong. "Pero es un dato interesante que puede ayudarnos a comprender qué alimenta la Gran Mancha Roja y cómo mantiene la energía". Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprenderlo por completo.



Los astrónomos han realizado estudios en curso sobre el "rey" de las tormentas del sistema solar desde la década de 1870. La Gran Mancha Roja es un afloramiento de material del interior de Júpiter. Si se ve desde un lado, la tormenta tendría una estructura de pastel de bodas escalonada con nubes altas en el centro que caen en cascada hacia sus capas exteriores. Los astrónomos han notado que se está reduciendo de tamaño y se está volviendo más circular que ovalada en observaciones que abarcan más de un siglo. El diámetro actual es de 15.000 kilómetros de ancho, lo que significa que la Tierra aún podría caber dentro de él.