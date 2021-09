Roma acoge el homenaje a Rafael Alberti del arte español contra el franquismo

El poeta Rafael Alberti, que vivió exiliado en Roma en los años 60 y 70, vuelve a la capital italiana de la mano del Instituto Cervantes en Roma con ExiliArte, una exposición que le rinde homenaje con medio centenar de obras de artistas españoles que, como él, se opusieron a la dictadura y sufrieron la represión franquista.- EFE / Toni Conde

Roma, 23 sep (EFE).- El poeta Rafael Alberti, que vivió exiliado en Roma en los años 60 y 70, vuelve a la capital italiana de la mano del Instituto Cervantes con ExiliArte, una exposición que le rinde homenaje con medio centenar de obras de artistas españoles que, como él, se opusieron a la dictadura y sufrieron la represión franquista.

Las 51 obras de la muestra que se inaugura mañana, viernes, forman parte de un regalo que varios artistas españoles dedicaron al escritor andaluz en 1966, en París, un acto que unió "a todos los demócratas para homenajear a un símbolo español de la libertad como era Rafael Alberti", dijo a Efe la comisaria de la exposición, Carmen Bustamante.

"Hemos querido darle la vuelta y hacer un homenaje a todos estos pintores que homenajearon a Alberti", explicó Bustamante, que recuerda que "la mayoría" de ellos eran exiliados que "se tuvieron que ir, no pudieron volver y llevaron una vida bastante penosa que todavía pesa a muchísima gente en España".

El propio Alberti pronunció entonces un discurso en el acto en su honor en el que se solidarizó con los exiliados: "Permitidme nombrar esta noche a los que no están entre nosotros, pero están por derecho de alta poesía [...]. Quisiera saludar a todos los desterrados españoles".

En 1966, el poeta recibió una carpeta con un centenar de obras en su honor, además de cartas y poemas que también se pueden ver en la muestra. Él se quedó algunas y donó el resto al pintor Rufino Ceballos, que vivía en París, para que fueran utilizadas "para la solidaridad con las huelgas" y otras protestas contra la dictadura.

Esas obras restantes acabaron en manos de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, que ahora las ha cedido al Instituto Cervantes para exponerlas en su sede de la plaza Navona de Roma, donde se podrán ver las pinturas de artistas como Rafael Canogar, Ascensión Chordá, José Vela Zanetti, Francesc Artigau o Amalia Avia.

La exposición "es una muestra de la cantidad de corrientes pictóricas que había en España en los años 50 y 60" y cuenta con "representantes de todas las tendencias" y de grupos artísticos como Pórtico, Estampa Popular o El Paso.

Entre todos los que participaron en aquel homenaje -cuya carpeta original se expone en la muestra-, los hubo "que no eran ni comunistas, ni exiliados, sino demócratas, gente de dentro de España e incluso algunos adeptos al régimen, como José María Pemán", especificó Bustamante.

"El que hubiera esa conexión es tremendo, porque fue la primera vez que en un acto de la disidencia había también muchísima gente del interior. Alberti es un poeta universal, no es un cualquiera. Históricamente es un punto de partida para muchas cosas", explicó.

ExiliArte muestra algunas de las cartas y poemas que recibió en 1966 Alberti, pues aunque la mayoría de las obras que se exponen son pinturas, el homenaje fue más amplio e implicó a artistas de diferentes disciplinas.

El poeta de la localidad andaluza de El Puerto de Santa María (sur) "tenía una relación estupenda" con Roma, donde vivió más de una década y sobre la que escribió "una serie de libros maravillosos", recordó la comisaria sobre la llegada de la muestra a la Ciudad Eterna, tras pasar por París, Toulouse y Cádiz.

El regalo de los artistas españoles a Alberti coincidió en el tiempo con la introducción de la ley de prensa de 1966, impulsada por el ministro Manuel Fraga, que, gracias a sus reformas, permitió que se hablase del homenaje "por primera vez", según Bustamante.

La muestra incluye también recortes de prensa de la época, que aprovecharon "el resquicio" de la nueva ley para hablar del homenaje, así como también las transmisiones de Radio París por parte de los exiliados españoles que relataron el regalo al poeta.

La comisaria le da "mucha importancia" al apartado de ExiliArte sobre la censura durante aquellos años, para concienciar a las nuevas generaciones de que "antes no se podía hablar" o no se podía estudiar a poetas como "Alberti, García Lorca o Miguel Hernández"

Por eso la muestra no es "meramente pictórica", aunque éste un aspecto "muy potente", sino algo más: "Es un trocito de historia que explica cómo se vivió en España".

Toni Conde Molina