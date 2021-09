Antonio David y Rocío Flores opinan sobre la petición de David Flores contra su madre

23-09-2021 ANTONIO DAVID Y ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Hace pocas horas hemos conocido el escrito de la acusación de David Flores en el que el joven pide pena de prisión de un año y una multa de 15.000 euros para su madre, Rocío Carrasco, por el impago de la pensión. Una noticia que nos dejaba sorprendidos y sobrecogidos porque implica un malestar entre las dos partes de la familia que no sabemos cómo se solucionará.



Hemos podido hablar con Antonio David y le hemos preguntado por esta petición de su hijo y lo único que nos ha confesado es que: "Ya se irán viendo las cosas en el juzgado". A pesar de preguntarle al que fuera colaborador de televisión sobre si mantiene conversaciones con sus hijos sobre lo que implica la pena de prisión, el marido de Olga Moreno no quiere hacer ninguna declaración.



También hemos podido preguntarle a Rocío Flores por esta petición de su hermano y la joven ha sido todavía más contundente que su padre, ni siquiera ha pronunciado una palabra al respecto. Parece que toda la familia está de acuerdo con la estrategia judicial que está llevando David Flores y nadie quiere pronunciarse públicamente al respecto.



Cabe destacar que el joven, tal y como se ha explicado en 'El programa de Ana Rosa', ha asegurado que estas actuaciones judiciales las va a emprender tanto para el padre, como para la madre y solo las retirará si los procesos judiciales que hay entre ellos dos se paralizan por completo. Es decir, David Flores quiere que haya paz entre sus padres y no parará hasta conseguirlo.