EE.UU.relaja el acceso al país mientras surgen quejas por el mecanismo Covax

Personas hacen fila hoy para recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19, en el Hospital Manolo Morales en Managua (Nicaragua). EFE/Jader Flores

Redacción América, 20 sep (EFE).- La batalla contra el coronavirus ofrece cada día un capítulo nuevo con derrotas y victorias. Este lunes, por ejemplo, Estados Unidos anunció que dejará a partir de noviembre entrar en el país a viajeros internacionales vacunados, incluidos los de la Unión Europea (UE), Brasil, el Reino Unido y China.

De esta forma, suspende una prohibición que se mantenía desde el inicio de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19 y que había cambiado el modo de vida de miles de personas.

Junto a esta noticia, desde el vecino México llegaba una queja por el funcionamiento del mecanismo Covax de la OMS que no ha sido especialmente lento, según esas fuentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta este lunes se han presentado en el continente 88.053.862 infecciones y 2.172.973 decesos por la pandemia, con marcadas tendencias a la baja.

Pero para que los gráficos sigan marcando hacia abajo se necesita que el ritmo de vacunación sea constante, y eso depende tanto de la disponibilidad del producto como de los envíos que hagan las farmacéuticas o los organismos internacionales.

Es precisamente a este último aspecto que se ha referido el Gobierno de México, que lamentó el atraso que se está presentando en la entrega de vacunas por parte del mecanismo Covax, iniciativa dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la OMS.

"No se logró que Covax cumpliera todas las expectativas, porque Covax es un instrumento que depende de los productores de vacunas, y si el productor de una vacuna te dice 'el Gobierno no me deja exportarla', pues tú no la puedes mandar a ningún lado", declaró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante la presentación del libro "La estrategia internacional de México en la pandemia de covid-19. Marzo de 2020 - Agosto 2021".

Aunque México impulsó a Covax e hizo una compra por adelantado de más de 50 millones de unidades, sólo ha recibido cerca de 4,3 millones de esta plataforma.

Otro Gobierno que se ha quejado anteriormente de Covax es el de Paraguay, que inicialmente precompró 4.279.800 dosis, pero las ha recibido a cuentagotas.

Paraguay, que tiene al 26,3 % de su población con cuadro de vacunación completo, ansía que Covax cumpla su compromiso ya que temen que una nueva ola de la covid-19 haga colapsar al sistema de salud público, pero también al privado.

Este lunes, representantes de la sanidad privada urgieron al Gobierno a pagar una deuda de 43 millones de dólares generada por el tratamiento de pacientes derivados de los centros públicos

VACUNAS QUE SÍ LLEGAN

En la otra cara, en Colombia, tras varias semanas de espera, se recibieron la noche del domingo 689.220 dosis de vacunas del laboratorio Moderna, que se utilizarán para completar el esquema de inmunización con este compuesto.

En el curso de los siguientes días deberían ser enviadas a Colombia 566.000 dosis más de Moderna.

Por otra parte, a Venezuela arribaron 200.000 dosis para segunda inoculación de Sputnik V para continuar inyectando a los ciudadanos que llevan meses esperando para completar su pauta, tras haberles administrado únicamente la inyección inicial.

El Gobierno venezolano, que ha vacunado apenas al 15 % de su población con esquema íntegro, espera 12.068.000 de dosis por parte de Covax, más lo que siga logrando negociar con el laboratorio Gamaleya (Sputnik V) y Sinovac.

Otro país con el viento a favor es Bolivia, donde este lunes se anunció que se alcanzó una cobertura del 100 % para los 7,2 millones de personas que forman parte de su población vacunable mayor de 18 años.

El ministro de Salud del país suramericano, Jeyson Auza, señaló, además, que Bolivia lleva 15 semanas consecutivas de desescalada de contagios.

UNA ESPERANZA PARA LOS NIÑOS

El hecho de que un laboratorio como Pfizer diga que sus ensayos de vacuna para población entre 5 y 11 años dan resultados "robustos" es una esperanza para los niños de todo el continente.

Según Pfizer, la vacuna, que se inoculó a 2.268 participantes en dos medidas, ofreció "una fuerte respuesta en esta grupo de niños tras la segunda dosis" y "además, fue bien tolerada, con los efectos secundarios comparables" con los de personas de mayor edad.

Esta versión de la vacuna anticovid de Pfizer para niños podría estar disponible (primero en Estados Unidos) en octubre, de cumplirse el proceso previo de revisión.

COMPLICACIONES EN EL SALVADOR Y PUERTO RICO

En medio de los avances en la vacunación, la pandemia sigue generando complicaciones en países como El Salvador, que había retomado las clases de forma semipresencial en abril y donde unas 70 escuelas públicas están cerradas tras la detección de contagios de coronavirus.

Según la ministra de Educación, Carla de Valera, cuando se detecta un caso de covid-19 "se suspenden las clases por dos semanas, se desinfecta el recinto y luego regresan los alumnos nuevamente tomando todas las medidas de bioseguridad que implica el protocolo".

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este lunes la extensión de una orden ejecutiva que impone el cierre de negocios nocturnos y de venta de bebidas alcohólicas en esa franja horaria, hasta el 14 de octubre como medida para contrarrestar la pandemia.