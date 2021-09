Venezuela emplaza a Abdo Benítez a "honrar la deuda" que tiene Paraguay

Fotografía cedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), donde aparece el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez (i), mientras habla con la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle (d), en Ciudad de México (México). EFE/ Secretaria De Relaciones Exteriores

Caracas, 18 sep (EFE).- La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, emplazó este sábado al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a "honrar la deuda" que su país tiene con la nación caribeña.

"Como titular del Ministerio de Finanzas, emplazo a Mario Abdo a honrar la deuda que tiene Paraguay con Venezuela", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

La petrolera estatal paraguaya Petropar tiene con la venezolana Pdvsa una deuda cercana a los 300 millones de dólares.

En febrero pasado, el asesor del gabinete civil de la Presidencia de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, esquivó una moción de censura en la Cámara de Diputados al no reunirse los votos necesarios para esa iniciativa, relacionada con una cuestionada reunión que mantuvo con un enviado del opositor venezolano Juan Guaidó.

Villamayor ya había sido interpelado una semana antes por los legisladores para que diera detalles de esa entrevista, en torno a la deuda que la estatal petrolera paraguaya tiene con la venezolana.

En dicho encuentro se planteó, según sus actores, una reducción de esa deuda.

El mensaje de Rodríguez fue publicado después de que el mandatario paraguayo comenzara su intervención en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrara en México, y ratificara que no reconocía el Gobierno de su homólogo Nicolás Maduro, que acudió por sorpresa al encuentro.

"Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", dijo el gobernante al tomar la palabra.

Mientras hablaba, Maduro le interrumpió y le espetó: "Ni del mío con el tuyo, abusador".

Posteriormente, y al tomar la palabra, el jefe de Estado venezolano retó a Abdo Benítez, así como al presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que también le criticó a poner "la fecha y el lugar para un debate" sobre la democracia.

"Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como quieran", les espetó.

Horas después, la vicepresidente Ejecutiva de Venezuela, también presente en México, replicó esa respuesta en su mensaje de Twitter al escribir que "Maduro retó a los Abdo Benítez y a Lacalle a un diálogo sobre los temas más relevantes" de la región y esenciales "de cara a los pueblos". EFE