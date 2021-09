Pelé continúa con su recuperación y afirma que "cada día está mejor"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en una imagen de archivo. EFE/ Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 19 sep (EFE).- El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' continúa con su recuperación desde el hospital y este domingo afirmó que "cada día está mejor", tras pasar por el quirófano para la extracción de un tumor en el colon.

"Como pueden observar, estoy dando puñetazos al aire para celebrar que cada día estoy mejor", señaló el triple campeón del mundo, de 80 años, en su perfil de Instagram.

Pelé acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece sentado en una silla con los puños al aire, en un pasillo del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde está ingresado desde el 31 de agosto y fue operado el 4 de septiembre tras detectarle un tumor sospechoso en el colon.

El exdelantero de Santos y Cosmos pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos tras la cirugía, aunque poco después de que le subieran a planta, sufrió una "breve inestabilidad respiratoria", motivo por el cual fue trasladado a cuidados semi-intensivos.

"El buen humor es el mejor remedio y de eso tengo de sobra. No podría ser diferente. Es tanto el cariño que he recibido, que estoy con el corazón lleno de gratitud", manifestó el considerado por muchos mejor futbolista de la historia.

La salud de 'O Rei' se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido notablemente su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.