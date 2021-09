Abascal encabeza una protesta contra "el atraco de la luz" del que culpa a un Gobierno que vive "como millonarios"

19-09-2021 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una manifestación contra el Gobierno convocada por el sindicato Solidaridad, a 18 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El sindicato Solidaridad convoca esta manifestación contra el Gobierno, que también tiene como temas de protesta la pobreza energética, los impuestos y las conocidas como 'puertas giratorias'. Esta es una de las movilizaciones con las que Vox comienza este nuevo curso político y con las que el partido pretende hacer oposición al actual Ejecutivo. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El líder del sindicato Solidaridad ha acusado a UGT y CCOO de "cobardes" y de ser una "auténtica mafia" y al Gobierno del "atraco de la luz"



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha encabezado este domingo una manifestación en contra del "atraco de la luz" del que ha responsabilizado a un Gobierno que "igual que los multimillonarios" vive "al margen de los sentimientos y de las dificultades de los españoles".



Así lo ha expresado al término de la manifestación convocada este domingo en Madrid por el sindicado Solidaridad España para protestar contra la subida del precio de la luz, bajo el lema 'Frente al atraco de la luz, soberanía energética', donde ha solicitado al Gobierno que convoque elecciones generales.



Para Abascal, el Gobierno está "absolutamente al margen de los sentimientos y de las dificultades de los españoles" y "lo único" que le importa es estar "un rato más en el poder".



"Lo único que les importa es estar un rato más en el poder, lo único que les importa son ellos. Ellos están con la religión climática, igual que los multimillonarios, ellos están con el feminismo de salón, igual que los multimillonarios, ellos están con el efecto llamada a la inmigración ilegal que está destruyendo la convivencia, la seguridad y la prosperidad, especialmente de las clases medias, igual que los multimillonarios. Nosotros vamos a estar con los trabajadores, con las clases medias", ha criticado Abascal.



Por ello, considera que el Gobierno "tiene el deber" de convocar a los ciudadanos a las urnas porque el PSOE "llegó al poder de manera ilegítima, mintiendo a los electores y ahora está instalado en la ilegalidad, restringiendo libertades y de espaldas a las dificultades diarias de las familias".



Abascal ha sujetado la pancarta de la manifestación en la que han participado varios cientos de personas y que partió pasadas las 12.00 horas de la Plaza de Cuatro Caminos de Madrid.



Junto al presidente del partido marcharon el secretario general de Vox, Javier García Smith, la portavoz parlamentaria, Macarena Olona, y el vicepresidente del partido, Jorge Buxadé, así como el secretario general de Solidaridad España, Rodrigo Alonso, entre otros participantes el sindicato.



El líder de la formación verde ha mostrado expresamente su apoyo al sindicato, del que ha valorado que está haciendo "una gesta en España para dar representación a los trabajadores que se han quedado huérfanos", ya que Solidaridad España es el "único sindicato" que ha salido a la calle a gritar en voz alta "lo que indigna" a millones de españoles, cuando otros sindicatos, CCOO y UGT, lo que están haciendo es "perpetrar una gigantesca traición y lo único que hacen es callar y cobrar, igual que lo están haciendo los partidos de izquierdas".



Por eso, ha dado su apoyo a "todos" los trabajadores y "muy especialmente" a los de izquierdas, que se han cansado de escuchar hablar de pobreza energética y que ven como se multiplica la factura de la luz "cuando son los gobiernos socialcomunistas los que están enfrente".



LOS MANIFESTANTES PIDEN LA DIMISIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ



A su llegada hasta la cabecera de la manifestación, Abascal ha sido aclamado con gritos de "presidente, presidente", vivas a España y a Vox, seguidas de "Gobierno, dimisión". Entre las consignas que se han escuchado en la marcha destacan "a por ellos"; "la luz está al precio del caviar"; "Pedro Sánchez, dimisión"; "Sánchez, ladrón"; "Manos arriba, esto es un atraco"; "¿Donde están? No se ven Comisiones ni UGT"; "Sánchez, basura, pasa la factura"; Obrero y español"; "No es energía, es soberanía" o "Solo queda Vox".



Además de la pancarta numerosos participantes portaron carteles con los mensajes: 'El Gobierno nos roba, ladrón'; o 'La izquierda nos arruina, el PP no nos saca de la ruina. Solo queda Vox'.



Por su parte, el secretario general de Solidaridad España --impulsado por Vox--, Rodrigo Alonso, ha acusado al Gobierno de querer tener a los ciudadanos "sumisos, obedientes, con la cabeza gacha y el rabo entre las piernas", pero 'Solidaridad' ni obedece ni agacha la cabeza.



Por eso, ha asegurado que el Sindicato ha convocado la manifestación para defender a los españoles "del atraco de la luz", detrás del cual hay "un drama" y "culpables".



En concreto, ha explicado que las víctimas son los trabajadores españoles y sus familias mientras que los culpables son "todos los gobiernos de izquierda y de derecha que decidieron que España tuviera que tener dependencia energética".



Alonso ha acusado a estos partidos de lanzarse la pelota los unos a los otros desde "sus chalet amurallados" y de vivir "muy ajenos a la realidad" que viven los españoles. "Hoy salimos a la calle para defender a todas las familias que dentro de pocas semanas pasarán frío", ha apostillado.



El representante sindical ha calificado de "intolerable" que España no tenga una política energética "al servicio de los españoles" y ese, según su diagnóstico "es el origen del problema".



Por último, ha focalizado su acusación en "los de Podemos" que son el Gobierno "responsable de la mayor factura de la luz de la historia de España". También ha tenido palabras de recuerdo para UGT y CCOO a los que ha acusado de no salir a la calle y ha calificado de "cobardes" y de ser "una auténtica mafia".



"Frente a la corrupción de las puertas giratorias, políticos honrados. Frente a la mafia sindical, solidaridad. Frente al globalismo, patria, que es la única defensa que tienen los trabajadores de España", ha sentenciado.