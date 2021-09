Tamara Falcó elige sus tres vinos favoritos para un fin de semana lleno de compromisos

11-05-2021 Tamara Falcó está en uno de sus mejores momentos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Tamara Falcó está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales de su vida. Y es que la Marquesa de Griñón se ha convertido en uno de los rostros conocidos más demandados en los platós de televisión, en los photocalls, pero también como imagen de muchas marcas que quieren colaborar con ella por su personalidad y elegancia. Además, en el ámbito personal tampoco le va nada mal, sobre todo desde que luce esa sonrisa de oreja a oreja al lado de Íñigo Onieva.



Un año de éxitos que parece que no acaban, y es que ahora Tamara Falcó ha presentado una selección de los mejores vinos que se pueden encontrar en la App de Glovo en Madrid. Una noticia que se complementa a la perfección con el lanzamiento de su primer libro de recetas, un ejemplar que no va a faltar en las casas de los espectadores de la hija de Isabel Preysler, a quien han visto crecer y ahora, triunfar.



De esta manera, la Marquesa de Griñón comparte sus imprescindibles de la app de Glovo y el maridaje ideal para convertir cada comida en una experiencia gourmet. Como ya sabemos, la App cuenta con una amplia variedad de tiendas y bodegas especializadas en esta bebida que se han sumado al delivery para hacer más fácil la vida de los amantes del vino.



¿Cuál es el maridaje de Tamara Falcó en su fin de semana?



Para un viernes tranquilo en casa de su madre, Tamara Falcó escoge el vino francés rosado Lou 2018 de la Provenza, que se encuentra en la tienda del Mercado de la Paz dentro de la app. Esta referencia, de la glamourosa región de la Provenza, está elaborada con uvas Syrah, garnacha y cinsault.



En la Enoteca Cavinsa, Tamara Falcó se queda con un tinto muy especial, el Marqués de Griñón Summa Varietalis 2015. Elaborado por la bodega familiar, se compone de las variedades de uva Syrah, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. En esta ocasión, la elección acompaña una comida de sábado en petit comité.



No hay duda de que la hija de Isabel Preysler ha querido hacerle un guiño a su padre eligiendo un vino de esa bodega familiar, un tinto Marqués de Griñón. Y es que la influencer estaba muy unida a Carlos Falcó y a día de hoy se sigue emocionando cuando habla de su padre porque ha sido una gran pérdida a la que tuvo que enfrentarse el año pasado.



Y por último, el Fino Tío Pepe en Rama 2021 González Byass Jerez es un vino variedad 100% palomino fino. Inspirado en su consumo original, directamente desde la bota, no ha sido sometido a los procesos habituales de clarificación y filtración, por lo que se muestra en su forma más natural y delicada. En palabras de la Marquesa de Griñón: "Representa a la perfección como me siento rodeada de mi familia y amigos. Suelo servirlo de aperitivo, o saborearlo junto a un arroz de marisco y verduras, lo que resulta en una combinación intensa y fuerte".



Glovo apuesta por facilitar la vida a sus usuarios y acercar a sus hogares, o a donde prefieran, todo lo que necesiten de su ciudad. Tanto es así, que Glovo cuenta con bodegas, tiendas y mercados en los que se pueden encontrar los mejores vinos en todas las ciudades en las que la App está presente con opción multicategoría. Entre ellas se encuentran, principalmente, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Bilbao



¿Cómo pedir los vinos favoritos de Tamara Falcó?



1. Si no eres usuario de Glovo, descárgate la App y regístrate.



2. Introduce la dirección de entrega



3. En el menú principal, selecciona la opción "Supermercado", y selecciona la tienda o bodega, o bien puedes hacer la búsqueda de cada referencia dentro de la barra de búsqueda de la app en la categoría supermercado.



4. Escoge tu vino favorito y confirma el pedido.