Las claves del nuevo Santiago Bernabéu

Fotografía tomada el 29/07/2021 del interior del estadio Santiago Bernabéu, que 560 días después volverá a acoger un partido de fútbol este domingo, el que enfrenta al Real Madrid contra el Celta de Vigo, y lo hará a medio camino de la remodelación que arrancó en junio 2019 con el fin de convertirlo en un “estadio vanguardista”. EFE/ Real Madrid

Madrid, 10 sep (EFE).- Un total de 23.000 espectadores asistirán este sábado a la puesta de largo del nuevo estadio Santiago Bernabéu, en el regreso a su casa del Real Madrid tras 560 días, 461 desde el inicio de unas obras que no terminarán hasta finales de 2022, en un encuentro que se disputará sobre un césped de 500 rollos de tepes de hierba híbrida de Plasencia y con máxima seguridad para el aficionado.

El nuevo Bernabéu se presentará al mundo en el duelo de la cuarta jornada de LaLiga Santander, el primero de local de un Real Madrid que recibe como líder al Celta de Vigo. Trabajo a contrarreloj para presentar un aspecto que impactará. Tres turnos que han cubierto las 24 horas de cada día con una media de mil obreros de diferentes especializaciones. Y una máxima trasladada desde las más altas esperas del club: máxima seguridad.

Está garantizada para los 23.000 seguidores que podrán acceder a las gradas adecuadas para asistir al espectáculo. Una gran mayoría accederán al estadio a través de las cuatro torres de unas obras 'faraónicas' que desde su inicio, en plena pandemia, han estado marcadas por control máximo de seguridad personal laboral y que no ha lamentado ningún accidente de importancia de ninguno de los trabajadores. Tanto a nivel sanitario como de riesgos laborales han sido 461 días de rigurosidad en un objetivo común.

EL CÉSPED DE PLASENCIA, UNA RÉPLICA EXACTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA

En dos días, entre el lunes y el martes, quedó instalado el césped del Santiago Bernabéu bajo la supervisión del jefe de jardinería del Real Madrid, José María Fernández Muñoz. Desde el punto de vista técnico y científico ha sido un proceso llamativo.

Hace diez días se produjo el traslado de los 500 rollos de tepes de hierba híbrida que fue criada desde abril en terrenos de Plasencia. Se realizó en tres de horas, de noche, en camiones frigoríficos que mantenían el césped a una temperatura de 0 grados.

El césped en una réplica exacta del que utiliza el primer equipo del Real Madrid en los campos de su ciudad deportiva ubicada en el barrio de Valdebebas. Su instalación se realizó en diferentes madrugadas consecutivas para evitar que la hierba fuese dañada por la temperatura del verano madrileño. Para su colocación se removieron 30 metros cúbicos de arena por 7.500 metros cuadrados.

EL PESO DE LA TORRE EIFFEL, 120 AIRBUS 380, DOS FACHADAS DEL GUGGENHEIM

La obra del Bernabéu en cifras a las que ha tenido acceso EFE, deja datos que muestran la dimensión de la remodelación para conseguir la modernización del estadio y el aspecto vanguardista que le convertirá en icono. El hormigón utilizado será de 57.545 metros cúbicos, equivalente al volumen de agua del estanque grande del Parque del Retiro de Madrid.

El acero estructural tendrá un peso de 33.172 kilos, lo que pesan 120 aviones Airbus 380. Las grúas que realizan las obras tienen una capacidad de carga simultánea de 4.106 toneladas, como si se procediese al izado al mismo tiempo de 400 estatuas de La Cibeles donde el Real Madrid celebra sus logros.

La longitud lineal de los pilotes y micropilotes utilizados será de 50.000 metros lineales, equivalente a la longitud del Eurotúnel. El acero corrugado tiene un peso de 7.305 kilos, como la Torre Eiffel parisina. En acero inoxidable para la creación de la nueva 'piel' de la fachada del Bernabéu, tendrá una superficie de 46.500 metros cuadros, equivalente a dos veces la fachada del Museo Guggenheim de Bilbao.

El Real Madrid aprovecha las últimas horas hasta que se vuelvan a abrir las puertas del estadio a los aficionados. Se trabaja en la instalación de porterías, banquillos, la U televisiva, los accesos para hacer la experiencia lo más cómoda posible al seguidor, con paso a las zonas habilitadas y el resto cubiertas por lonas de gran dimensión.

La obra, de un presupuesto cercano a los 500 millones de euros, se integra como una de las más importantes del nuevo plan especial de la Comunidad de Madrid. Ordena en total 90.000 metros cuadrados de los alrededores del Santiago Bernabéu y, si bien no incrementa la edificabilidad, permite aumentar la altura del recinto para instalar una cubierta retráctil articulada que actuará como barrera de protección acústica y lumínica para el espacio urbano colindante.

Se mantienen, por tanto, los 125.000 metros cuadrados de edificabilidad deportiva privada existentes actualmente, en una obra que realiza la empresa FCC, dirigida y supervisada por los técnicos del Real Madrid.

Roberto Morales