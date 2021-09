Alpha Capital busca unicornio de tecnología en Latinoamérica

(Bloomberg) -- Alec Oxenford se hizo conocido en la escena de las startups al crear dos empresas de US$1.000 millones y vender participaciones clave a Naspers Ltd. Ahora, es él quien busca una adquisición.

Oxenford, fundador de las plataformas de venta de segunda mano OLX y letgo, es ahora el director ejecutivo de Alpha Capital, una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC, que busca fusionarse con una empresa de tecnología en América Latina. El empresario apunta a un objetivo con una valoración cercana a los US$1.000 millones de dólares y ha reducido la lista de contendientes a 16 empresas, de las 20.000 con las que inició, dijo en una entrevista.

Si Alpha logra cerrar un acuerdo, eso lo convertiría en uno de los pocos SPAC que ha encontrado un objetivo en América Latina.

“No hay tantas oportunidades de capital en etapa tardía” en América Latina, dijo Rafael Steinhauser, socio de Oxenford en Alpha y exdirector de Qualcomm Inc. en América Latina. Para las empresas regionales, a menudo es difícil superar la burocracia necesaria para cotizar en una bolsa de EE.UU., razón por la cual un SPAC resulta una oportunidad atractiva, agregó.

A nivel mundial, hay alrededor de 448 firmas de cheque en blanco que buscan un acuerdo, con un capital combinado de alrededor de US$133.000 millones, según SPACResearch.com. Hasta ahora, los pocos acuerdos en América Latina anunciados incluyen un SPAC de Cantor Fitzgerald que se unió a Satellogic, una empresa de satélites con sede en Montevideo, Uruguay. La brasileña Embraer SA está en conversaciones para fusionar Eve Urban Air Mobility, su unidad de vehículos eléctricos, con un SPAC.

Alpha está buscando firmas en los sectores de educación, bienes raíces y tecnología financiera, así como comercio electrónico y software como servicio, dijo Oxenford. Dos tercios de las empresas consideradas se encuentran en Brasil, y el resto en México, Colombia y Argentina.

Los inversores de Alpha incluyen Innova Capital, un fondo brasileño de capital privado que cuenta con el multimillonario Jorge Paulo Lemann como inversionista, y FJLabs, fundada por Fabrice Grinda, quien fue uno de los primeros inversionistas en Alibaba Group Holding Ltd.

Desde que Alpha Capital recaudó US$230 millones en una OPI en febrero, más de una docena de otras firmas de cheque en blanco han anunciado planes para encontrar objetivos en América Latina. Con inversores como SoftBank Group y XP Inc., las firmas intentan sacar provecho de la floreciente escena tecnológica de la región. Por lo general, los SPAC solo tienen alrededor de 24 meses para encontrar un objetivo antes de tener que devolver el dinero que recaudaron.

“La competencia es una confirmación de que la tesis tiene sentido, y el momento para esta empresa es ahora”, dijo Oxenford.

