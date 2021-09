Portaltic.-Xbox Series X y S ya permiten controlar el menú con el mando a distancia de la televisión

01-12-2020 Xbox Series X POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Xbox prueba una nueva función en su 'software' para sus consolas Series X y S que permite a los usuarios controlar el menú directamente con el mando a distancia del televisor, sin necesidad de utilizar el mando de la consola como sucedía hasta ahora.



La versión para probadores alfa de Xbox ha introducido nuevas funciones de HDMI-CEC, un protocolo por el que resulta posible controlar con un mismo mando a distancia varios dispositivos conectados por cable HDMI, como ha anunciado en su Twitter el responsable del programa de probadores Xbox Insider, Brad Rosetti.



De esta manera, las nuevas Xbox Series X y S conectadas al televisor permiten controlar su menú directamente con el mando a distancia de la tele, de forma similar a lo que ocurre con las aplicaciones de 'streaming' de vídeo.



Asimismo, los usuarios cuentan también con la opción de intercambiar el mando del televisor por el de la consola y realizar funciones como encender o apagar la pantalla directamente con el botón de Xbox de la consola, que ahora enciende la consola pero no el televisor.



El menú HDMI-CEC de Xbox permite seleccionar también la opción de poder apagar una consola Xbox también con el mando a distancia de otro dispositivo, como ha mostrado el periodista de The Verge Tom Warren en Twitter.



Por el momento estas funciones no están disponibles en la versión final del 'software' de Xbox, y solo pueden acceder a ellas los probadores de la versión alfa.