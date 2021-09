"He sufrido en la primera y en la segunda parte", dice Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró satisfecho por la victoria 2-0 sobre Kosovo, pero admitió que sufrió durante todo el partido.

"He visto muchas imprecisiones, nos ha costado mucho ser precisos en el pase, ha costado desde el principio", dijo Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro.

"Ha sido un gran alivio el segundo gol y que se acabara el partido y luego ver el resultado que espérabamos (la victoria de Grecia 2-1 sobre Suecia), pero he sufrido en la primera y en la segunda parte", confesó el técnico español.

"Creo que hemos merecido ganar, hemos llevado el peso del partido, pero que hay igualdad en el fútbol ¿alguien lo dudaba?", dijo el seleccionador español, afirmando que "ninguna selección gana cuatro partidos seguidos y ahora nos va a costar ganarle a Grecia en su casa, va a costar seguro, y va a costar ganar a Suecia".

"Ha habido algunas situaciones que nos han superado la presión alta a través de asociaciones, pero es que no sólo juega España", aseguró.

Luis Enrique insistió en que "en términos de lo que quiero que haga mi equipo en actitud e ir a por la victoria no tengo dudas, luego ha habido algunas imprecisiones".

"Me han gustado mis jugadores, ellos mismos no quieren fallar los pases que han fallado, hay margen de mejora, pero las cosas innegociables son el sacrificio, las ganas de mejorar y en eso la selección no me defrauda nunca", concluyó Luis Enrique.

