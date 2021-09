Actor de "The Wire" Michael K.Williams, hallado muerto en apartamento de Nueva York

NotaActor de "The Wire" Michael K.Williams, hallado muerto en apartamento de Nueva YorkNueva York, 6 Set 2021 (AFP) - El actor estadounidense Michael K. Williams, quien interpretó el papel de Omar Little en la exitosa serie "The Wire", fue hallado muerto en un apartamento de Nueva York, informaron la policía y su familia el lunes."Con profunda tristeza su familia anuncia la muerte del actor" de 54 años, dijo en un comunicado la representante de Williams, Marianna Shafran.En el texto Shafran también pidió, en nombre de la familia del actor, "que se respete su privacidad durante el duelo". "Murió en un apartamento" de Brooklyn, dijo a la AFP el teniente John Grimpel, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York.No se ha informado oficialmente la causa de la muerte pero varios medios estadounidenses citan fuentes policiales que apuntan a una posible sobredosis de droga.El nativo de Brooklyn había sido aclamado por su papel en la serie "The Wire" de HBO, en la que interpretó a un ladrón especialista en atacar a narcotraficantes en Baltimore.La descarnada serie policíaca se convirtió en uno de los shows más populares de la televisión y estuvo al aire por cinco temporadas entre 2002 y 2008.Williams también fue conocido por el papel de Albert 'Chalky' White en la serie de HBO "Boardwalk Empire".El actor recibió nominaciones a los Emmy por múltiples papeles, incluida una este año por su actuación en "Lovecraft Country" y también en 2015, cuando interpretó al esposo de la cantante de blues Bessie Smith en la película "Bessie".También fue nominado en 2016 por "The Night Of" y por "When They See US" en 2019, sobre un grupo de jóvenes negros acusados injustamente de una violación en Central Park en la década de 1980.Su papel como Omar Little se benefició de una cicatriz facial que, según él mismo explicó, le quedó tras una pelea callejera en Nueva York, en su cumpleaños 25, cuando un hombre lo hirió con una navaja.En una entrevista, le contó a la radio NPR que la pronunciada cicatriz en realidad lo ayudó a avanzar en su carrera, pues pasó de ser un bailarín suplente en videos musicales para estrellas como Madonna y George Michael a obtener roles con parlamento en dramas donde interpretó a personajes rudos. jh/bfm/dl/lm/ag/lda -------------------------------------------------------------