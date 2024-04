Montero dice que no plantea asumir la Presidencia porque está "absolutamente concentrada" en que Sánchez no dimita

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no se está planteando asumir la Presidencia del Gobierno si Pedro Sánchez dimite el lunes porque está "absolutamente concentrada" en convencer al jefe del Ejecutivo para que continúe en el cargo, a la vez que ha criticado la "falta de empatía" de quienes piden al líder del PSOE "venir llorado de casa". "No quiero hacer ningún planteamiento en este momento porque estoy absolutamente concentrada en cómo entre todos somos capaces de ayudar al presidente a que tenga el ánimo suficiente para poder continuar", ha dicho la dirigente socialista al ser preguntada en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, sobre si es consciente de que será presidenta en funciones si Sánchez dimite. Montero ha compartido que está concentrada con todas sus fuerzas para que cuando el lunes Sánchez comunique su decisión sea "para trasladar que quiere continuar" y que "el proyecto" que él dirige sigue adelante. En su opinión, es importante que continúe el liderazgo del jefe del Gobierno porque ha aportado cosas buenas al país y al debate en la esfera internacional. También ha respondido a quienes replican a Sánchez que "se viene llorado a casa" --refiriéndose a la carta en la que comunicó que se tomaría unos días para pensar si abandonaba el cargo--, que el presidente ha aguantado que le digan que "era un perro", "que te vote Txapote" o que le han acusado de ser "un filoterrorista" o de "romper deliberadamente la unidad de España". "Pero por Dios, ¿cómo se puede decir que de aquí se viene llorado? Es una falta de empatía, una falta de entender la humanidad que tiene que reflejar la política", ha proseguido la 'número dos' del Ejecutivo, lamentando que "nunca se tendría que haber perdido" en la sociedad la conciencia de que los políticos son también personas. Después de decir que no tiene "ninguna esperanza" de que el PP "tome nota", ha analizado que el principal partido de la oposición "sigue en el fango, sigue en el insulto, en la descalificación" y en "hacerse eco de la desinformación" porque le interesa que los ciudadanos piensen que "todos los políticos son iguales". "Lo que quieren es que la gente piense: 'Vaya, otra vez se están peleando, esto es insufrible, esto es lo de siempre, son todos iguales'. Y en ese son todos iguales, ganan ellos", ha espetado. Y todo esto hace "inaudible" e "imposible" escuchar "la grandeza y la nobleza que tiene la política como forma de cambiar las cosas", según la vicepresidenta.