¿Qué servicios de música en streaming ofrecen la mejor calidad?

ARCHIVO - El sonido de los servicios de música en streaming ha mejorado mucho, pero no es el único factor a tener en cuenta al elegir una suscripción a uno de ellos. Foto: Christin Klose/dpa

Los servicios de streaming no solo han alcanzado su punto máximo en popularidad, sino que además ofrecen una calidad cada vez mejor. Lo que en el caso de los CD ha sido un estándar durante décadas, llega ahora también a las plataformas de música digital: el sonido de alta fidelidad. Los distintos servicios van incluso un paso más allá e incluyen en su oferta la calidad Hi-Res, que promete un sonido con resoluciones aún más altas, así como mayores velocidades de muestreo y de datos. La guinda del pastel, finalmente, es el sonido 3D, tecnología que es capaz de diferenciar y localizar múltiples instrumentos. En su número 16/21, sin embargo, la revista especializada alemana "Computer Bild" ha demostrado que el sonido no es lo único que importa. La redacción examinó la oferta de cinco grandes proveedores: todos recibieron un "Bueno" en la calificación general. El ganador de la prueba fue Spotify, que obtuvo la puntuación 2,1, incluso sin alta fidelidad ni 3D. Según los expertos, Spotify es el servicio que ofrece más funciones y que además destaca por estar disponible en casi todas partes. Los demás proveedores suman puntos, entre otros, con el sonido de alta fidelidad. Deezer se ubicó en el segundo puesto, también con 2,1, seguido de Amazon Music HD (2,2), Apple Music (2,3) y Tidal (2,6). Todos tienen una amplia oferta de alta fidelidad y algunas pistas de alta resolución. La oferta en 3D, en cambio, sigue siendo modesta. Sin embargo, la publicación señala una desventaja para todos aquellos que escuchan música a través de auriculares conectados vía Bluetooth: con la tecnología inalámbrica, la transmisión de alta fidelidad no es posible sin pérdidas. La situación es mejor en el caso del nuevo sonido 3D. La revista aconseja a aquellos que quieran escuchar música en streaming y aún estén indecisos, que prueben todos los servicios de forma gratuita antes de suscribirse. dpa