EEUU realiza ataque aéreo en Kabul contra coche con explosivos vinculado al EI

Actualiza con presencia en Kandahar de supremo líder talibán y comunicado de 100 países ///Kabul, 29 Ago 2021 (AFP) - Estados Unidos realizó el domingo en Kabul un ataque con dron contra un vehículo cargado de explosivos para "eliminar una amenaza inminente" del grupo Estado Islámico del Khorasan (EI-K) contra el aeropuerto, mientras continúan las últimas evacuaciones a dos días de la retirada estadounidense."Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo hoy un ataque aéreo defensivo con drones", lanzado desde fuera de Afganistán, "contra un vehículo en Kabul, que eliminó una amenaza inminente del EI-K contra el aeropuerto internacional" de Kabul, dijo Bill Urban, portavoz del mando central del Pentágono.El ataque fue confirmado por un portavoz talibán, quien dijo que un coche bomba destinado al aeropuerto había sido destruido y que un posible segundo ataque había alcanzado una casa cercana.El jueves, un ataque suicida en el aeropuerto reivindicado por del EI-K dejó más de un centenar de muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses."Estamos seguros de haber dado en el blanco", afirmó Urban. "Estamos verificando la posibilidad de víctimas civiles", agregó, y especificó que "no tiene indicios en este momento" en ese sentido. "Fuertes explosiones secundarias del vehículo mostraron la presencia de una cantidad significativa de material explosivo. Permanecemos atentos a posibles amenazas futuras", agregó.A solo dos días antes de la fecha límite para la salida de las tropas estadounidenses, se supo que el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, que nunca ha aparecido en público, se encuentra en Afganistán, en la ciudad de Kandahar. "Puedo confirmar que está en Kandahar. Ha estado desde el comienzo", dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid. "Aparecerá pronto en público", señaló a su vez el portavoz adjunto Bilal Karimi.Akhundzada es jefe talibán desde 2016, cuando salió desde una relativa oscuridad a supervisar el movimiento. - Biden en la base militar - El presidente estadounidense, Joe Biden, había dicho el sábado que un nuevo ataque era "altamente probable" después del atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul. En represalia por ese atentado, Estados Unidos llevó entonces a cabo el sábado un ataque con drones en Afganistán, matando a dos miembros del EI e hiriendo a un tercero, y advirtió que no sería "el último". Biden y su esposa Jill asistieron el domingo por la mañana en la base militar de Dover, al este de Washington, con las familias de los militares fallecidos cuando se conoció la noticia del último ataque aéreo.Unas 114.000 personas han sido evacuadas desde que los talibanes tomaron el poder hace dos semanas. El operativo aéreo liderado por Estados Unidos puede finalizar el martes 31 de agosto, por lo que miles de personas podrían no ser expatriadas, en su mayoría afganos que temen represalias por haber trabajado con las fuerzas militares o civiles extranjeros.El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró este domingo a la cadena ABC que todavía quedan "300 estadounidenses o menos" por evacuar de Afganistán. Unos 100 países anunciaron el domingo en un comunicado que recibieron el compromiso de parte de los talibanes que ellos dejarían partir a todos los extranjeros y afganos que dispongan de un permiso para instalarse en otra parte, inclusive después de la salida de las tropas estadounidenses. - ¿Una "zona segura"? - En el aeropuerto de Kabul, último enclave controlado por las fuerzas extranjeras en Afganistán, ya no hay rastro de las caóticas imágenes de miles de personas desesperadas tratando de salir del país. Criticado en su país y en el extranjero por su gestión de la retirada de Afganistán, Biden se comprometió a respetar el fin del plazo del puente aéreo. La OTAN y la Unión Europea habían pedido alargarlo unos días más para poder sacar a todos los afganos eligibles para recibir protección occidental.Francia y el Reino Unido abogarán el lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por crear una "zona segura" en Kabul para continuar con las operaciones humanitarias más allá del 31 de agosto, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron."Esto daría un marco a las Naciones Unidas para actuar de urgencia y permitiría sobre todo a cada uno asumir sus responsabilidades y a la comunidad internacional mantener la presión sobre los talibanes", apuntó Macron al rotativo francés Le Journal du Dimanche.Muchos países, entre ellos Francia, Italia, España, Alemania, Canadá y Australia, ya han dado por concluidas sus respectivas operaciones de evacuación, reconociendo en varios casos que dejaban atrás civiles afganos en peligro.Por su parte, el papa Francisco instó este domingo durante la tradicional oración del Ángelus a seguir ayudando a los afganos, dos días antes de la retirada total estadounidense tras 20 años en el país, y oró por "una coexistencia pacífica" y "esperanzadora" en ese país.Con su retorno al poder, los talibanes tratan de ofrecer una imagen más abierta y moderada. Los talibanes por tradición dejan que sus máximos líderes permanezcan en la sombra.El enigmático fundador del grupo, el molá Mohamad Omar era conocido por su vida oculta y pocas veces viajó a Kabul cuando los talibanes estaban en el poder en los años 90.Omar permaneció fuera de la vista en su complejo de Kanstayed en Kandahar, y era muy reticente a recibir delegaciones que visitaban el lugar.Kandahar es la ciudad donde se originó el movimiento y fue el epicentro del gobierno de línea dura de los talibanes cuando estaban en el poder.bur-ecl/caw/eg/me ------------------------------------------------------------- Las mujeres autorizadas por los talibanes afganos a ir a la universidad, pero separadas de los hombres =(Video+Fotos)= Kabul, 29 Ago 2021 (AFP) - Las mujeres afganas serán autorizadas a estudiar en la universidad, pero se prohibirán las clases mixtas bajo su mandato, indicó el ministro talibán de educación superior.El grupo islamista radical que tomó el poder a mediados de agosto tras sacar al gobierno pro-occidental del poder, ha prometido actuar de forma diferente a como lo hizo en su anterior período en el poder --entre 1996 y 2001-- cuando a las niñas y mujeres se les prohibió ir a la escuela. "El pueblo de Afganistán seguirá teniendo educación superior según las reglas de la sharia (ley islámica) que veda las clases mixtas", señaló el ministro Abdul Baqi Haqqani, en una reunión con hombres mayores, conocida como la loya jirga, el domingo. Dijo que los talibanes requieren "crear un razonable programa educativo que concuerde con nuestros valores islámicos, nacionales e históricos, y por otro lado, sea capaz de competir con otros países".Jóvenes de ambos sexos serán segregados en las escuelas primarias y secundarias, lo que era común en un país tan conservador como Afganistán.Los talibanes abogan por respetar los avances en los derechos de la mujer, pero solo según su estricta interpretación de la ley islámica.Si las mujeres podrán trabajar, educarse en altos niveles y mezclarse con hombres son algunas de las preguntas que más se hacen los observadores. Pero el cambio en la actitud de los talibanes es tomada con escepticismo, y muchos se preguntan si cumplirán sus promesas.Ninguna mujer estaba presente en la reunión del domingo en Kabul, en la que estuvieron otros altos funcionarios talibanes.El ministro talibán "solo habló con maestros y estudiantes varones", dijo una estudiante que trabajó en la ciudad universitaria durante el último gobierno. Ella dijo que eso muestra "la sistemática prevención sobre la participación de las mujeres en las decisiones" y "la distancia que hay entre las palabras de los talibanes y sus acciones".Las admisiones universitarias aumentaron en los últimos 20 años de presencia occidental, especialmente entre las mujeres que estudian al lado de los hombres y acuden a seminarios impartidos por profesores de sexo masculino. Pero una serie de ataques en centros educativos en meses recientes, con saldo de decenas de muertos, generó pánico entre la población.Los talibanes negaron estar tras los ataques, algunos de los cuales fueron reivindicados por el brazo local del Estado islámico.Durante su represivo gobierno anterior, los talibanes excluyeron a las mujeres de la vida pública, las diversiones fueron prohibidas y se impusieron terribles castigos como la lapidación a muerte para las adúlteras.