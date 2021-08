Iron Maiden y Sepultura se unen a Bieber y Lovato para el Rock in Río 2022

En la imagen el registro de una presentación de la banda de rock Iron Maiden. EFE/Eliseo Trigo/Archivo

Río de Janeiro, 19 ago (EFE).- La banda británica de heavy metal Iron Maiden y los brasileños Sepultura e Ivete Sangalo, entre otras atracciones, se sumaron al cartel de artistas del Rock in Río 2022, encabezado por la estadounidense Demi Lovato y el canadiense Justin Bieber, informaron este jueves los organizadores.

En un comunicado, los responsables del mayor evento musical de Brasil confirmaron también a las bandas estadounidenses Megadeth y Dream Theater y a la cantante local IZA en la lista de artistas invitados del festival previsto para septiembre del próximo año.

Iron Maiden, Sepultura, Megadeth y Dream Theater protagonizarán la llamada "Noche del Metal", mientras que Ivete Sangalo e IZA se unirán a Bieber y Lovato en la programación de pop.

La octava edición del Rock in Río en Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de este año, pero la pandemia de la covid-19, que ha castigado especialmente a Brasil -segundo país en número de muertes y el tercero en número de casos-, obligó a los organizadores a aplazarla un año.

El Rock in Río de 2022 tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de esta ciudad brasileña.

La edición de 2022 será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985.

Rock in Rio ha ofrecido, en 35 años de vida y 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.