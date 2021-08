¿Cumplirán los talibanes sus promesas de moderación y tolerancia?

Defendiendo su decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán, el presidente Joe Biden dijo el martes que estaba cumpliendo su promesa de campaña electoral de poner fin a la larga guerra de Estados Unidos en el país de Asia Central.

Los afganos, y el mundo, ahora miran nerviosamente para ver si los talibanes mantendrán su palabra y seguirán un camino más moderado que la última vez que ocuparon el poder entre 1996 y 2001. ¿O volverán a imponer su dura interpretación de la ley islámica, la llamada sharía, en un país que ha cambiado en las últimas dos décadas, obligando a las mujeres a cubrirse de la cabeza a los pies y evitando que se aventuren a salir a menos que estén acompañadas de un pariente masculino?

¿Prohibirán que las adolescentes asistan a la escuela? ¿Cerrarán los cines y censurarán la música y la televisión? ¿Habrá latigazos públicos y ejecuciones nuevamente para aquellos que ofenden la sharia de los talibanes?

Durante las conversaciones diplomáticas en Qatar este año y el pasado, los líderes talibanes aseguraron que las mujeres disfrutarían de los mismos derechos de acuerdo con lo que les otorga la religión musulmana, incluida la posibilidad de trabajar y recibir educación. También dieron la impresión de que se han vuelto más moderados y de que están dispuestos a ser más inclusivos y a proteger los derechos de las minorías.

Pero las miles de personas que se aglomeran en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul con la esperanza de obtener un lugar en los vuelos de evacuación, claramente no están convencidas de las garantías de los talibanes, y tampoco lo están muchos exiliados afganos, que siguen siendo escépticos y aseguran estar profundamente alarmados por lo que significará en la práctica un gobierno talibán, especialmente para las mujeres y las jóvenes. Temen que los talibanes considerarán la victoria después de 20 años de lucha como una reivindicación de su causa.

Entre ellos se encuentra Khaled Hosseini, autor del best seller internacional 'Kite Runner', que sigue siendo profundamente escéptico. El domingo, retuiteó algunas imágenes de los talibanes desfilando con presuntos ladrones con el rostro ennegrecido: “Algunos dicen que los talibanes han cambiado. Esto es Herat, ayer. Estas imágenes bien podrían haber sido tomadas en 1997 ”, escribió.

Hasta ahora, la imagen que está surgiendo es mixta. En Kabul, los combatientes talibanes recién llegados con fusiles kalashnikov son aparentemente amigables, dicen algunos lugareños nerviosos, y se contentan con desfilar por las calles de la ciudad en camiones golpeados. Se han estado tomando selfies y se han abstenido de disparar sus AK-47 al aire para celebrar su victoria.

Los talibanes han instado a los afganos a quedarse y no salir del país por miedo, diciendo en un comunicado: "la vida, la propiedad y la dignidad de nadie se verán dañadas y las vidas de los ciudadanos de Kabul no estarán en peligro".

Un portavoz de los talibanes ha dicho que el grupo no tiene intención de participar en asesinatos por venganza y ha dicho que los funcionarios del gobierno afgano y el ejército afgano no tienen nada que temer, ya que serán perdonados. Se ha instado a los trabajadores del gobierno a que vayan a trabajar. “Se ha declarado una amnistía general para todos (...) por lo tanto, debe comenzar su vida rutinaria con total confianza”, dijeron los talibanes.

Tolo News, el canal de noticias líder del país, ha reanudado la transmisión, incluso con mujeres presentadoras de noticias.

Escepticismo occidental

Pero los diplomáticos occidentales con base en Kabul contactados por la VOA dicen que siguen ansiosos y temen que esta sea la calma antes de la tormenta. Con la composición de la nueva administración talibán poco clara, dicen, es difícil evaluar cómo gobernarán los talibanes. Sin embargo, aseguran que los combatientes talibanes son mucho más agresivos en el aeropuerto de Kabul y han roto los pasaportes afganos de algunas personas a las que detienen. También señalaron que los combatientes talibanes endurecidos por la batalla y de línea dura en la cuestión religiosa habían comenzado a llegar a la capital.

Algunos diplomáticos, hablando bajo condición de anonimato, dicen que temen que los talibanes cambien una vez que hayan consolidado su poder. A otros les preocupa que los elementos más duros del movimiento hagan a un lado a las figuras más moderadas, especialmente si surge la resistencia en la región montañosa de Panjshir, donde Ahmad Massoud, hijo de un caudillo carismático asesinado por al-Qaeda, está formando un movimiento incipiente contra los talibanes. .

Los civiles en Kabul son cautelosos y dicen que hasta que los talibanes no anuncien las reglas que impondrán, es imposible saber cómo será la vida: restringida, en el mejor de los casos, o dura en el peor. Los dueños de tiendas que venden artículos que los talibanes podrían desaprobar no han vuelto a abrir.

Pero en otros lugares hay señales más alarmantes. En Kandahar, el lugar de nacimiento espiritual de los talibanes, los líderes del grupo anunciaron que se habían apoderado de la principal emisora ​​de radio de la ciudad, rebautizándola como la Voz de la Sharia. La estación ya no reproduce música.

El asesinato esta semana por combatientes talibanes de un cómico conocido, Nazar Mohammad, cuyo nombre artístico era Khasha Zwan, ha suscitado temores de asesinatos por venganza. Fue abofeteado, golpeado y maltratado antes de que le dispararan. Un video del incidente se volvió viral. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, reconoció que los hombres que lo atacaron eran talibanes, pero dijo que irían a juicio.

La masacre en junio de 22 miembros de una unidad de las Fuerzas Especiales afganas que se rindieron en la localidad de Dawlat Abad, cerca de la frontera con Turkmenistán, podría ser una señal de lo que vendrá, a pesar del anuncio de una amnistía general, temen algunos lugareños. Y están surgiendo informes locales de diferentes partes del país sobre abusos y de que se ordena a las mujeres que se cubran y dejen de ir a trabajar.

Pero no son solo las promesas que los talibanes han hecho a los afganos las que serán analizadas de cerca. Las potencias occidentales, así como Rusia, están esperando ver si el grupo cumple con las garantías que dio durante las conversaciones de Qatar de que no se convertirá una vez más en un refugio seguro para al-Qaeda y otros yihadistas internacionales. Algunos funcionarios de inteligencia occidentales le han dicho a la Voz de América que ya hay indicios de que algunas facciones yihadistas están regresando a Afganistán.

No obstante, Raffaello Pantucci, analista del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa con sede en Londres, dice que se siente reconfortado por el pragmatismo visto recientemente por los talibanes. "Hay poca evidencia que sugiera que los insurgentes han cambiado sus puntos de vista de línea dura en sus 20 años de oposición", escribió en un comentario el lunes. "Sin embargo, al mismo tiempo, los talibanes han desarrollado algo de pragmatismo", escribió.

Pantucci agrega que los talibanes van a necesitar ayuda exterior y que la mayor parte tendrá que provenir de Occidente. Y otros analistas dicen que los vecinos cercanos de Afganistán y las potencias regionales, incluidas Rusia y China, no tienen interés en ver inestabilidad en el país y también temen la exportación de terrorismo y terroristas tanto como Occidente.

Los clérigos yihadistas y los partidarios de Al Qaeda han estado celebrando en las cuentas de las redes sociales los recientes acontecimientos en Afganistán. “Afganistán ha sido conquistado y el Islam ha ganado”, decía una publicación traducida por SITE Intelligence Group, que monitorea los medios extremistas. Y las cuentas pro-Qaeda se han estado burlando de los afganos que firmaron contratos con el gobierno de Estados Unidos y buscan salir del país. Alberto Fernández, vicepresidente del Middle East Media Research Institute, otro monitor de las redes sociales yihadistas, calificó la toma de posesión de Afganistán por los talibanes: “la mayor victoria de al-Qaeda en una generación”.

El ex ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, no está convencido. Advirtió esta semana de "no solo una crisis humanitaria, sino sin duda una crisis antiterrorista para Occidente". Tobias Ellwood, presidente del comité selecto de defensa de la Cámara de los Comunes, está de acuerdo con esa oscura evaluación. "De hecho, estamos viendo organizaciones terroristas que ahora se reagrupan y regresan a sus refugios", dijo a una emisora ​​británica.

