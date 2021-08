Neuville lidera el Rally de Ypres a un día del final

El belga Thierry Neuville cierra el sábado como líder del Rally de Ypres, la octava cita del Campeonato del Mundo (WRC), en vísperas de la llegada, con diez segundos de ventaja sobre su compañero de equipo en Hyundai, el irlandés Craig Breen.

El galés Elfyn Evans (Toyota) completa el podio provisional, a 42 segundos de Neuville, justo delante del otro Toyota pilotado por el joven finlandés Kalle Rovanperä, ganador en Estonia, 4º a 45 segundos del belga.

El líder del campeonato del mundo, el francés Sébastien Ogier (Toyota), marcha en 5ª posición, a 46 segundos de la cabeza.

Ogier, que se ha quejado de que algunos ajustes en su coche no están bien y de que los neumáticos "no son demasiado fuertes", debe tener una conducción prudente en las frágiles carreteras del Flandes Marítimo, por lo que no le queda otra que asumir el dominio de los Hyundai sobre los Toyota.

En general, los franceses no han tenido mucha suerte en los últimos dos días. Tras el espectacular accidente de Adrien Fourmaux (Ford M-Sport) el viernes, Pierre-Louis Loubet (Hyundai) también se salió de la carretera este sábado.

Lo mismo ocurrió con Takamoto Katsuta (Toyota) en la octava especial cronometrada. El japonés chocó contra un poste eléctrico, provocando que la dirección de carrera tuviera que neutralizar una especial que fue particularmente difícil.

El domingo, las últimas cuatro especiales (de la 17 a la 20) se desarrollarán al otro lado de Bélgica, en Francorchamps, forzando el paddock a un traslado de casi 300 kilómetros.

bnl/jld/djm/iga