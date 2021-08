Portaltic.-Samsung presenta sus nuevos móviles plegables, Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3, con bajadas de precio de hasta el 30%

11-08-2021 Galaxy Z Flip 3 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Samsung ha presentado este miércoles sus nuevos móviles plegables, Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3, que siguen sorprendiendo por su factor forma, con las pantallas flexibles como auténticas protagonistas, y por el precio, que llega a bajar hasta un 30 por ciento en el caso del Z Flip. De los 1.550 euros del precio de lanzamiento del modelo anterior pasa a 1.059 euros, lo que le sitúa incluso por debajo del precio de salida de otros 'flagships' de la marca coreana.



Hace apenas un año los móviles con pantalla flexible se veían como algo inaccesible por su elevado precio, pero Samsung está haciendo una gran apuesta por esta nueva categoría, introduciendo importantes mejoras a nivel tecnológico y consiguiendo reducir su coste de fabricación. El Galaxy Z Fold 3, que llega a alcanzar las 7,6 pulgadas al desplegarse, sigue siendo el móvil más caro de la compañía, pero también reduce su precio de lanzamiento hasta los 1.809 euros (frente a los 2.009 euros del modelo previo).



"Nuestro objetivo es democratizar la innovación para que llegue a todo tipo de públicos. La demanda del mercado de plegables está creciendo y muchos analistas predicen que esa demanda crecerá hasta 6,5 millones de unidades en 2021. Una vez que la innovación es aceptada y demandada por los clientes, que la tecnología y sus procesos productivos evolucionan y se vuelven más sólidos y sencillos somos capaces de ir adaptando los precios para llegar así a más público", explica a Europa Press el responsable de Estrategia de Producto de la División de Movilidad de Samsung España, Antonio Álvarez.



Samsung da por hecho que se va a producir un importante crecimiento del mercado de los 'smartphones' plegables en los próximos años y cita informes de consultoras que prevén que las ventas se tripliquen en 2021 respecto al 2020. Unas cifras que, de cumplirse, darán un importante impulso a la compañía coreana, que apenas tiene rivales en esta nueva categoría, con una cuota de mercado cercana al 80 por ciento, según un informe publicado por Display Supply Chain Consultants (DSCC).



GALAXY Z FOLD 3



Lejos queda ese primer modelo de Z Fold en el que la pantalla exterior era inservible. Este panel, que ahora alcanza las 6,2 pulgadas, es completamente funcional y dispone de tecnología Super AMOLED y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz. Ahora el Galaxy Z Fold 3 son dos móviles en uno y el usuario puede sacarle el máximo partido tanto en la posición cerrada como cuando se despliega, convirtiéndose en una pequeña tablet de 7,6 pulgadas (en unas dimensiones de 12,8 x 15,8 centímetros, con 0,64 cm de grosor).



Este terminal también ha reducido el peso respecto a la versión anterior, con 271 gramos (frente a los 282 gramos del Z Fold 2) y ha obtenido la primera certificación de resistencia al agua IPX8 en un 'smartphone' plegable. Además, no está exento de potencia, ya que monta el procesador Qualcomm Snapdragon 888 y dispone de 12 GB de memoria RAM, a lo que se suma una batería de 4.400 mAh para garantizar una jornada completa de uso.



Otra de las grandes mejoras de este terminal está en sus cámaras. El Galaxy Z Fold 3 cuenta con una triple cámara principal con tres sensores de 12 megapíxeles (MP) cada uno. Se trata de un angular, un gran angular y un zoom óptico de dos aumentos (que llega a 10x en digital). Además, incorpora una lente de 10 MP en la pantalla frontal y otra de 4 MP disponible al desplegarse el teléfono. Estas dos últimas lentes, pensadas para selfies o videollamadas (aunque el formato de este terminal permite usar la cámara principal para estas funciones), están ocultas bajo el panel, convirtiéndose en el primer plegable con esta tecnología.



Por último, Samsung ha anunciado que el Galaxy Z Fold 3 será compatible con un S Pen especial, que se podrá adquirir por separado junto con una funda especial. Eso sí, a diferencia del lápiz digital usado en los Note, este no funciona por Bluetooth, por lo que su número de aplicaciones se reduce sensiblemente. Este terminal, que además tiene conexión 5G y autentificación biométrica (por huella y reconocimiento facial), sale a la venta en España por 1.809 euros (la versión de 256 GB de almacenamiento) y alcanzará los 1.909 euros en la versión superior (512 GB).



GALAXY Z FLIP 3



El otro lanzamiento de Samsung es el Galaxy Z Flip 3, que se dobla para quedarse reducido a 7,2 x 8,6 centímetros (con 1,6 cm de grosor) y alcanza las 6,7 pulgadas al desplegarse, mostrando un panel Dinamic AMOLED con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. El gran reto de este móvil era hacer una pantalla exterior un poco más funcional, y lo logra con un panel de 1,9 pulgadas (frente a las 1,1 pulgadas del modelo anterior) que permite leer notificaciones e interactuar con algunas apps, como es el caso de Spotify.



Con un peso de 183 gramos, este es uno de los móviles más polivalentes de Samsung y mejora su tecnología de pliegue para que la sensación al usarlo sea única. El diseño juega un papel clave en este terminal y la compañía ha apostado por aumentar también el número de colores en los que se vende, incluyendo el lavanda, el crema, el verde oscuro y el negro, además de otros tres tonos que se venderán de forma exclusiva a través de la web del fabricante: rosa, blanco y gris.



El Z Flip 3 también es resistente al agua (IPX8) pero, como ocurre con el Z Fold 3, no ha sido probada su resistencia al polvo, ya que pequeños trozos de arena -por ejemplo- podrían afectar a su sistema del plegado en el caso de introducirse por esos pequeños huecos de la bisagra. El móvil cuenta también con una batería de 3.300 mAh, sensor de huellas en el lateral, un procesador Qualcomm Sanpdragon 888 y conectividad 5G.



En lo que respecta a la cámara, este dispositivo incorpora una doble lente de 12 MP (angular y gran angular) y una cámara selfie de 10 MP que queda disponible al desplegarse la pantalla interior. El Z Flip 3 llega a España por un precio de partida de 1.059 euros en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, alcanzando los 1.109 euros en su modelo superior (256 GB de almacenamiento).