1-1. El campeón Palmeiras rescata un valioso empate del Morumbí

Patrick de Paula de Sao Paulo celebra un gol hoy, en un partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y Palmeiras en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira POOL

Sao Paulo, 10 ago (EFE).- El actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Palmeiras, despertó a tiempo y logró este martes un valioso empate 1-1 en casa del Sao Paulo, gracias a un latigazo de Patrick de Paula, que llegó en el cobro de una falta, en el duelo brasileño de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto que dirige el argentino Hernán Crespo se adelantó por medio del centrocampista Luan en el minuto 54, pero una falta desde lejos lanzada por Patrick de Paula y el despiste del portero local, Tiago Volpi, dejaron todo igual en el 74.

El cuadro del portugués Abel Ferreira se sobrepuso a una rácana primera mitad y rescató un empate que puede ser de vital importancia de cara al partido de vuelta del próximo día 17 en el Allianz Parque de la capital paulista.

Los dos equipos empezaron nerviosos. La cautela se impuso en los primeros minutos. Nadie quería cometer un error prematuro y empezar la eliminatoria a contracorriente.

El primero en asomar la cabeza fue Dani Alves, recién llegado de Tokio tras proclamarse campeón olímpico con la Canarinha. El camisa 10 filtró un pase por alto que Gabriel Sara raspó cerca del área pequeña y obligó a Weverton a emplearse a fondo.

El portero del Palmeiras apareció poco después para desviar un remate de Pablo, a pase del argentino Emiliano Rigoni.

El cuadro verdiblanco se desperezó y respondió con sus mejores armas: la estrategia y el contragolpe. Renan por poco no cazó un saque de esquina, mientras que Breno Lopes mandó a las nubes un disparo a placer tras un pase magistral de Dudu entre líneas.

A partir del ahí el encuentro entró en una dinámica diferente con los dos equipos buscando la portería rival. Lopes de nuevo lo intentó para el Palmeiras y Gabriel Sara buscó el gol para los dueños de casa desde fuera del área.

Al descanso, sin embargo, el resultado marcaba un pobre 0-0.

En la reanudación Crespo y Ferreira introdujeron cambios. En Sao Paulo entró el lateral Welington, de largo recorrido y ofensivo, y en el Palmeiras Wesley ocupó el lugar de Breno Lopes, que no tuvo su noche.

El guión cambió por completo en la segunda mitad. Hubo más intensidad y más ganas de conseguir la victoria por parte de ambos equipos.

Sao Paulo salió mejor parado de ese toma y daca, con un gol balsámico para este equipo que no gana un título internacional desde la Copa Sudamericana de 2012.

El remate libertador de Luan llegó precedido de dos paradas increíbles de Weverton a sendos disparos a bocajarro de Rodrigo Nestor. En el rechace del segundo, el pivote brasileño enganchó la pelota de primeros y abrió el marcador.

Fue el gol de la insistencia. Crespo lo celebró como el que más desde el área técnica.

Poco le duró la alegría, pues el Palmeiras empató el encuentro veinte minutos después de la forma más inesperada, con una falta aparentemente inofensiva que Patrick de Paula, que había entrado desde el banquillo por Zé Rafael, puso en el fondo de la red.

Para ello contó con el fallo de la zaga a la hora de despejar, el césped escurridizo y el despiste de Tiago Volpi, que apenas rozó el balón con la punta de los dedos y cuando quiso darse cuenta ya estaba dentro.

El empate fue un mazazo para el Sao Paulo y engrandeció al campeón, que en los últimos minutos buscó una victoria que hubiera sido casi definitiva, pero que no llegó. La eliminatoria sigue abierta, aunque con una ligera para los vigentes campeones.

- Ficha técnica:

1.Sao Paulo: Tiago Volpi; Robert Arboleda (m.45 Welington, m.88 Reinaldo), Joao Miranda, Léo; Daniel Alves, Luan, Igor Liziero, Rodrigo Nestor (m.73 Igor Gomes), Gabriel Sara; Emiliano Rigoni y Pablo.

Entrenador: Hernán Crespo.

1.Palmeiras: Weverton; Renan, Luan, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Zé Rafael (m.68 Patrick de Paula), Danilo, Raphael Veiga (m.88 Gabriel Veron); Breno Lopes (m.45 Wesley) , Rony (m.59 Luiz Adriano) y Dudu.

Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 1-0, m.54: Luan; 1-1, m.74: Patrick de Paula.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana amonestó a Renan y Dani Alves.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad de Sao Paulo.