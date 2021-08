Andrew Cuomo podría ahora enfrentarse a juicio político

(Bloomberg) -- El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien renunció el martes a raíz de múltiples acusaciones de acoso sexual, aún puede enfrentar un juicio político, aunque sea para evitar que vuelva a postularse para el cargo.

El comité judicial de la asamblea del estado, que viene considerando si contaba con suficiente evidencia para proceder con el juicio político del demócrata que lleva tres mandatos, tiene programado reunirse el 16 de agosto para discutir “qué papel queda, si es que hay alguno”, dijo David Weprin, demócrata miembro del comité, en una entrevista.

El lunes, el presidente del comité, Charles Lavine, dijo que un juicio político sería “debatible” si Cuomo renunciara antes de que la investigación llegara a su fin. “Pero habría la oportunidad en el tribunal de acusación de prohibirle ocupar un cargo en todo el estado”, había dicho.

Cuomo anunció su renuncia un día después de que los miembros del comité se comprometieran a concluir pronto su investigación de cinco meses sobre Cuomo. Además de las demandas de acoso, los legisladores estaban analizando si la Administración de Cuomo encubrió las muertes por covid-19 en hogares para la tercera edad, proporcionó a familiares pruebas del virus antes de que estuvieran ampliamente disponibles, manejó mal la construcción del puente Mario Cuomo Bridge y tuvo un mal uso de los recursos públicos.

La semana pasada, la fiscal general del estado, Letitia James, finalizó una investigación separada con 11 demandas de acoso contra Cuomo. La asamblea tenía previsto utilizar algunas de las pruebas en su propia investigación. Cuomo, de 63 años, niega haber actuado mal, pero planea dimitir en 14 días para evitar distracciones y “dejar que el Gobierno vuelva a gobernar”, dijo el martes.

Mary Beth Walsh y Keith P. Brown, miembros del comité republicano, instaron a la asamblea a continuar su investigación. Tom Abinanti y Phil Steck, miembros del comité demócrata, dijeron que esperan escuchar una determinación de Davis Polk & Wardwell, el bufete de abogados que representa al comité.

“No podemos permitir que la renuncia sea el final de esta historia”, dijo Brown en un comunicado.

La senadora del estado, Alessandra Biaggi, crítica de Cuomo desde hace mucho tiempo, dijo que estaba presionando para llevar a cabo un proceso de juicio político.

Nota Original:Cuomo May Still Face Impeachment to Keep Him From Running (1)

