El nuevo satélite reprogramable Eutelsat Quantum es lanzado por un Ariane

Redacción Ciencia, 30 jul (EFE).- El nuevo satélite Eutelsat Quantum, el primero que puede ser reprogramado en órbita según las necesidades del cliente, fue lanzado hoy a bordo de un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo de Kurú (Guayana francesa).

El despegue, a las 21:00 hora GMT, se produjo como estaba previsto.

A bordo del Ariane 5 viajan dos satélites de comunicaciones: el Quantum de la operadora francesa Eutelsat y el Star One D2 de la firma brasileña de telecomunicaciones Embratel.

Quantum es el primer satélite comercial del mundo definido por software con flexibilidad en la cobertura, la potencia, la frecuencia y el ancho de banda, parámetros que el usuario puede reconfigurar en órbita en unos minutos, para responder a las cambiantes demandas desde la Tierra en telecomunicaciones, datos o movilidad.

Está equipado con una antena ELSA+, desarrollada por Airbus en España, orientable electrónicamente con ocho haces independientes, lo que permite reconfigurarlos sobre las zonas de cobertura.

El nuevo satélite, con una vida prevista de quince años, es resultado de una asociación público-privada entre la Agencia Espacial Europea (ESA), Eutelsat y Airbus Defensa y Espacio para el desarrollo de esta nueva tecnología.

Junto al Quantum viaja también el Star One D2, un satélite de comunicaciones multimisión de la brasileña Embratel.

Este satélite permitirá ampliar la cobertura de banda ancha a nuevas regiones de América Central y del Sur, proporcionar acceso a internet a poblaciones desantendidas y añadir una carga útil de banda X mejorada para el uso gubernamental en la región del Atlántico.

Star One D2 mejorará el acceso a servicios de alta calidad, prestando servicio a la flota parabólica en Brasil, televisión de pago, datos, vídeo e internet.