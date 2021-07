R.Unido.- NatWest gana 2.164 millones hasta junio y lanza un plan de recompra de acciones

16-03-2021 Logo de NatWest Group. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS NATWEST GROUP



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El banco británico NatWest, antiguo RBS y en el que el Gobierno británico mantiene una participación del 54,7%, obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.842 millones de libras esterlinas (2.164 millones de euros) en el primer semestre de 2021, en contraste con las pérdidas de 705 millones de libras (828 millones de euros) contabilizadas en el mismo periodo de 2020, informó la entidad, que lanzará un plan de recompra de acciones de hasta 750 millones de libras (881 millones de euros).



Entre enero y junio, el banco registró una cifra de negocio de 5.319 millones de libras (6.249 millones de euros), un 8,9% inferior a la de la primera mitad de 2020, a pesar de incrementar un 1,7% los ingresos por intereses netos, hasta 3.916 millones de libras (4.600 millones de euros).



A diferencia del año pasado, cuando NatWest registró un impacto adverso de 2.858 millones de libras (3.357 millones de euros) por las provisiones contabilizadas para cubrir el riesgo de crédito, en los primeros seis meses de 2021, la entidad liberó 707 millones de libras (830 millones de euros), incluyendo 605 millones de libras (711 millones de euros) entre abril y junio.



En el segundo trimestre del año, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.222 millones de libras (1.435 millones de euros), frente a las pérdidas de 993 millones de libras(1.166 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos disminuyeron un 0,6%, hasta 2.660 millones de libras (3.125 millones de euros).



"Como resultado de nuestro sólido desempeño, junto con nuestra fortaleza de capital y una perspectiva cautelosamente optimista, anunciamos un dividendo a cuenta de 3 peniques por acción y una recompra de acciones de hasta 750 millones de libras", anunció Alison Rose, consejera delegada de NatWest.



En este sentido, la máxima ejecutiva del banco británico adelantó que la entidad elevará la distribución mínima anual para sus accionistas hasta los 1.000 millones de libras (1.175 millones de euros) durante los próximos tres años, lo que supone que en 2021 esta alcanzaría los 2.900 millones de libras (3.407millones de euros).



La semana pasada, el Gobierno de Reino Unido presentó un plan para desprenderse a partir de mediados de agosto y a lo largo del siguiente año de hasta un 15% del antiguo Royal Bank of Scotland (RBS), que tuvo que ser rescatado tras la crisis financiera de 2008 y en el que el Estado aún conserva una participación del 54,7%.



En este sentido, UKGI, el vehículo que gestiona la participación estatal en el banco, ordenó a Morgan Stanley acometer a lo largo de un periodo de doce meses a contar desde el próximo 12 de agosto la venta de hasta un máximo del 15% de NatWest.



El Gobierno del Reino Unido acudió en 2008 al rescate de Royal Bank of Scotland (RBS) con una inyección de más de 45.000 millones de libras esterlinas (52.155 millones de euros) a cambio del 84% de la entidad, con un precio promedio de adquisición de 502 peniques por acción.



En 2020, el banco cambió su histórica denominación como Royal Bank of Scotland (RBS) por la de NatWest Group después de 293 años de la fundación de la entidad.