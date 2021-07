La experiencia demuestra que confiar en Occidente no funciona, dice líder supremo iraní

Actualiza con nuevas declaraciones de Jamenei. ///Teherán, 28 Jul 2021 (AFP) - El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo este miércoles que la experiencia del gobierno saliente en sus relaciones con las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, demuestra que "confiar en Occidente no funciona".Principal éxito diplomático del presidente saliente Hasan Rohani, el acuerdo cerrado en 2015 entre Teherán y las grandes potencias implicaba un levantamiento de sanciones internacionales a cambio de que Irán limitara su programa nuclear.Pero en 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, torpedeo el pacto al retirarse unilateralmente e imponer de nuevo sanciones a la República Islámica."Las generaciones futuras deberían aprovechar esta experiencia. Quedó claro durante este gobierno que confiar en Occidente no funciona", dijo Jamenei a Rohani y a los miembros de su gobierno, según la página web del líder supremo.Irán negocia desde abril en Viena con las grandes potencias e, indirectamente, con Estados Unidos, para resucitar el acuerdo, pero las conversaciones parecen en punto muerto hasta que el mandato de Rohani termine, a principios de agosto."Ellos no os ayudan. Al fin y al cabo, son el enemigo", agregó Jamenei, en referencia a los problemas durante las negociaciones con los países occidentales y, especialmente, con Estados Unidos.En su página web, el guía supremo aseguró además que Washington vinculó su retorno al pacto mundial a "futuras" discusiones sobre el programa balístico iraní.Según el líder de Irán, Estados Unidos quiere incluir en un eventual acuerdo, so pena de no firmarlo, que "algunos temas se discutirán en el futuro"."Con esta frase, quieren tener una excusa para sus futuras injerencias sobre el propio acuerdo, los misiles y las cuestiones regionales", agregó.Rohani debe ceder el poder la próxima semana al ultraconservador Ebrahim Raisi, vencedor de la presidencial de junio.amh/kam/kir/tjc/zm