SoftBank apoya a startup que busca alargar la vida de los perros

(Bloomberg) -- Vision Fund 2, de Softbank Group Corp., lideró una ronda de financiación de US$75 millones para Embark Veterinary Inc., una startup de genética que busca aumentar la esperanza de vida de los perros.

La operación valora a la compañía de Boston en US$700 millones, dijo el director ejecutivo de Embark, Ryan Boyko, en una entrevista.

“Le damos a dueños de mascotas y criadores herramientas para crear el mejor futuro para sus perros y queremos poder expandir nuestra audiencia”, dijo Boyko, señalando que Embark planea utilizar las ganancias para contratación y desarrollo de productos. “El tema de la mortalidad, debido a la pandemia, ha hecho que las familias se den cuenta de que quieren a sus perros cerca durante el mayor tiempo posible”.

Embark, que está procesando el ADN de un perro del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, espera aumentar la esperanza de vida canina en tres años hacia el final de esta década. La empresa, que ha atendido principalmente a clientes en Estados Unidos y Canadá, considera una expansión internacional, dijo Boyko.

Otras empresas que participarán en la ronda de financiación son F-Prime Capital, SV Angel, Freestyle Capital, Slow Ventures y Third Kind Venture Capital.

El kit “Breed ID” de Embark se vende por US$129 mientras que otro kit específico para criadores, la prueba oficial de ADN de la Exposición Canina del Westminster Kennel Club, se vende por US$149. Ofrece otras pruebas que detectan más de 200 riesgos para la salud. Boyko dice que los clientes han alargado la vida de sus perros al evitar ciertos medicamentos, adaptando su dieta o con otros cambios basados en los datos de Embark.

Los ingresos de Embark aumentaron un 235% en 2020 con respecto al año anterior y eclipsarían los US$100 millones este año, dijo una persona con conocimiento del asunto.

La base de datos de perros de la empresa superará el millón en los próximos meses, dijo Boyko, quien fundó Embark en 2015 con su hermano Adam, profesor asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York.

Embark descubrió que evitar la endogamia, que puede causar alergias y otras enfermedades, es una forma sencilla de agregar dos años a la vida de un perro.

Embark “está creando un nuevo estándar de atención personalizada a través de conocimientos de ADN con una base digital”, dijo Lydia Jett, socia de SoftBank Investment Advisers, que formará parte de la junta de la startup, en un comunicado enviado por correo electrónico.

