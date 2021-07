Blas Cantó le desea lo mejor a Alfred García en su nuevo videoclip

06-05-2021 BLAS CANTÓ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Después de su paso por Eurovisión y de dedicarle su canción a su abuela, Blas Cantó está viviendo un momento muy dulce en su vida profesional. Y es que el cantante posee una sensibilidad bestial encima del escenario y es uno de los pocos que es capaz de hacer vibrar a todo su público cuando da un concierto.



Hemos hablado con él y nos ha confesado que dentro de unos días anunciará un nuevo proyecto que está grabando con mucha ilusión: "Estoy grabando, haciendo cosas nuevas, vamos a anunciar algo en unos días, estoy muy feliz, me quedo en Madrid, ahora que vengan a verme, ya terminé mis vacaciones".



En cuanto a qué le parece el videoclip que Alfred García ha grabado con Eduardo Casanova, el cantante nos confiesa que no tiene ninguna duda de que va a ser muy especial: "Alfred siempre tiene propuestas maravillosas y Eduardo es de otro mundo y esa combinación va a ser alucinante".



"Le conocí cuando fui a una gala de 'Operación Triunfo' y tuve una conversación muy bonita con él y luego conocí a sus padres, a su familia, conociendo de dónde viene sé que le pone mucho cariño y el talento es indiscutible" nos hablaba Blas Cantó de Alfred y nos aseguraba que: "Le conocí hace muchos años, le conocí cuando mi mánager tenía una revista. No le volví a ver pero le sigo la pista porque tenemos muchos amigos en común".