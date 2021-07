El judo, un arte marcial practicado por miles de japoneses

Es un deporte practicado por millones de personas en todo el mundo, pero Japón siempre será la cuna del judo, este arte marcial nacido en el archipiélago nipón y que se convirtió en olímpico en la edición de 1964, disputada en Tokio.

Aunque se dispute a puerta cerrada a partir de este sábado, el judo será probablemente el deporte, junto al béisbol, más seguido por los telespectadores japoneses durante la quincena olímpica.

Y no es solo porque Japón domina con mano de hierro esta disciplina, con 39 títulos olímpicos desde 1964, más que el total de los cuatro países que le siguen en el medallero.

Nada sorprendente para un deporte que está tan introducido en la sociedad japonesa que es una rama de la medicina, por sus virtudes de elasticidad. Sin duda eso explica que 'judo' signifique 'el estilo suave'.

Su creador, en 1882, el venerado Jigoro Kano, tiene incluso colgado su retrato en todos los dojos del mundo.

Nacido en la región de Kobe, en el seno de una familia de fabricantes de saké, Kano mezclo a su gusto diferentes formas del jujitsu para crear una nueva disciplina que buscaba alcanzar la perfección personal a través de la disciplina y el entrenamiento.

Este profesor apasionado del deporte incluso participó de manera activa en la integración de su país en la familia olímpica en los Juegos de Estocolmo-1912, aunque habría que esperar hasta más de medio siglo después para ver el judo en el programa olímpico.

La igualdad es uno de los puntos fuertes de este deporte. De esta manera, el Kodokan, la sala creada por Kano en 1882 en el centro de Tokio ha sido abierta a todos los públicos y contrariamente a muchos otros deportes, las mujeres pudieron practicar judo desde su creación, algo que Kano consideraba básico para que su deporte perdudara.

Esta igualdad en el trato no se trasladó a la competición, ya que las mujeres no tuvieron derecho a su propio campeonato hasta el Mundial de 1978 y su introducción en los Juegos no llegó hasta 1992.

- Deporte global -

"No es únicamente un deporte japonés", asegura el patrón del Kodokan. "El judo ha crecido como una cultura global" a tal punto que algunos empiezan a preocuparse en Japón por la pérdida de la hegemonía de este arte marcial en su país de nacimiento. Actualmente hay unos 200.000 licencias en un país de 125 millones de habitantes.

"Se ve el judo únicamente como un deporte olímpico", explicaba recientemente a la AFP Tadahiro Nomura, único judoca de la historia en ganar tres títulos olímpicos.

"Hemos olvidado la esencia del judo, todo lo que este deporte puede aportar a los niños, cómo se ha extendido por el mundo, cómo comenzó", lamenta Nomura.

Algunos esperan que "los éxitos olímpicos y el comportamiento ejemplar de los judocas venidos de todo el mundo inspiren a los niños y que vengan al judo", explica el patrón del Kodokan.

Durante los Juegos, el Kodokan servirá como centro de entrenamiento, mientras que la competición de disputará en el famoso Nippon Kudokan, que ya albergó esta prueba en los Juegos de 1964... y un concierto de los Beatles.

"La gente podría decir viendo los juegos 'estos atletas son geniales, simpáticos y fuertes'. Podría ser la ocasión para ellos de interesarse en el judo. Y cuando tienes un dojo cerca siempre es más fácil entrar y probar el judo", insiste Nomura.

"Pero los dojos también tienen que ser lugares agradables, lugares de enseñanza, lugares en los que uno cuida de su cuerpo", concluye.

Mas que por los resultados deportivos, el futuro del judo en Japón pasa primero por los valores de Kano.

bur-sah/kaf/ep/mcd/psr