La canciller alemana, Angela Merkel, pidió este jueves más restricciones a la venta de programas espías como Pegasus, utilizado para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, según una investigación publicada por un consorcio de medios.

"Es importante" que los programas de este tipo "no terminen en malas manos" y "no deberían venderse a países donde quizá no esté garantizado que la justicia vigile las operaciones (de escuchas)", declaró Merkel en rueda de prensa.

