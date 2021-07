Macron organiza hoy una reunión excepcional sobre el espionaje con Pegasus

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una ceremonioa ayer en París. EFE/EPA/DANIEL COLE / POOL

París, 22 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este jueves una reunión "excepcional" sobre el sistema de espionaje Pegasus con miembros de su Gobierno para analizar la marcha de las investigaciones lanzadas para comprobar las revelaciones de la prensa, según las cuales él mismo estaba en la lista de objetivos.

El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, indicó en una entrevista a la emisora France Inter que Macron "sigue este asunto muy de cerca y se lo toma muy en serio".

De ahí este "Consejo de Defensa excepcional" dedicado a la ciberseguridad y más en concreto al sistema de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO para que los países a los que se lo ha vendido puedan acceder a los móviles de las personas que seleccionan para hacerse con sus contenidos y disponer, por ejemplo, de las cámaras y los micrófonos.

Un consorcio de medios de comunicación internacionales apoyado por Amnistía Internacional viene publicando en los últimos días informaciones sobre el hecho de que una decena de países han utilizado ese sistema para intentar espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.

El presidente francés figura en la lista de las alrededor de 1.000 personalidades en Francia que los servicios secretos de Marruecos había seleccionado para intervenir sus teléfonos, según el consorcio Forbidden Stories.

Attal recordó que Francia ha puesto en marcha investigaciones para verificar si los números de todas esas personalidades fueron infectados -algo que no ha podido demostrar la investigación periodística- y si en ese caso Pegasus llegó a absorber datos o captó conversaciones e imágenes de los teléfonos.

Dijo que esas investigaciones "progresan" y que si se confirman las sospechas, sería "muy grave".

No entró, sin embargo, en qué consecuencias podría tener para las relaciones privilegiadas que Francia mantiene con Marruecos, algo sobre lo que todos los responsables franceses han sido muy cautos hasta ahora.

El portavoz del Ejecutivo se defendió de algunos reproches de ingenuidad que se han lanzado en los últimos días en dirección de Macron, en particular por la forma en que utiliza sus móviles, supuestamente sin tener en cuenta las reglas de seguridad.

"No estamos descubriendo la cuestión de la ciberdefensa y de la ciberseguridad", afirmó antes de insistir en que "hay mucha protección" en el uso de los celulares por parte del presidente de la República.

Sin dar detalles "por razones de seguridad", precisó que Macron cambia regularmente sus móviles, que se modifican los parámetros y que cuando el Ejecutivo organiza vídeoconferencias, eso se hace con redes seguras y en lugares específicamente dedicados.