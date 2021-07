Coronavirus.- Italia aprueba la obligatoriedad del 'pase verde' para acceder a bares, cines o conciertos

"Es una condición para mantener las actividades económicas", ha justificado Draghi



Las autoridades sanitarias italianas constatan más de 5.000 contagios en las últimas 24 horas



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Italia ha aprobado este jueves la obligatoriedad del 'pase verde' de vacunación contra la COVID-19 para concurrir al interior de bares y restaurantes y a gimnasios, cines, teatros, estadios o conciertos, en un intento, que entrará en vigor el 6 de agosto.



El certificado también será válido para aquellas personas que únicamente han recibido una dosis de la vacuna, para aquellos que se ha sometido a una prueba diagnóstica de la COVID-19 en las últimas 48 horas y cuyo resultado sea negativo y para aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad en los seis meses anteriores.



Además, las autoridades tienen previsto recortar la cuarentena de 14 días por un contacto estrecho con un positivo a quienes estén en posesión de un certificado, aunque aún no han decidido cuánto tiempo se recortará.



Por otro lado, el Gobierno italiano ha prorrogado el estado de emergencia impuesto por la pandemia otros seis meses, hasta el 31 de diciembre y ha efectuado cambios en los parámetros para las transiciones en el sistema de colores que rige la situación de la pandemia en el país transalpino. Ahora, un 10 por ciento de ocupación en unidades de cuidados intensivos y un 15 por ciento de hospitalizaciones por COVID-19 bastarán para decretar el paso de la zona blanca --menor riesgo-- a la amarilla.



El primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha justificado que el 'pase verde' no es una decisión "arbitraria" y que "es una condición para mantener abiertas las actividades económicas", según ha recogido la agencia Adnkronos.



En este contexto, ha urgido a todos los italianos a vacunarse "y hacerlo de inmediato". "Deben protegerse a sí mismos y a sus familias", ha agregado, recalcando que el certificado "es una medida con la que los italianos pueden seguir divirtiéndose, ir a restaurantes y espectáculos al aire libre y cubiertos con la garantía de estar entre personas que no son contagiosas".



En cuanto al cambio de parámetros para la transición de color, Draghi ha advertido de que la variante delta es "amenazante" y "se expande mucho más rápido que otras". "Hemos aprendido que la realidad de otros países se nos presenta si no reaccionamos, lo que pasa en Inglaterra y Francia, debemos imaginar que puede repetirse en Italia en ausencia de medidas", ha continuado.



Según los datos ofrecidos por el 'premier', aproximadamente dos tercios de los italianos mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis y más de la mitad de los italianos ha completado la pauta de vacunación.



Por su parte, las autoridades sanitarias italianas han contabilizado este jueves 5.057 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecidos más. Hasta ahora, Italia ha registrado 4.302.393 personas contagiadas de COVID-19, incluidos más de 125.920 fallecidos. Mas de 1.200 personas se encuentran ingresadas en este momento en hospitales italianos con la enfermedad --38 más que en el balance anterior--, 158 de ellos en unidades de cuidados intensivos.