Iron Maiden publicarán el 3 de septiembre nuevo disco de estudio, "Senjutsu"

Redacción Cultura, 19 jul (EFE).- La veterana banda británica de "heavy metal" Iron Maiden ha anunciado este lunes que el próximo 3 de septiembre publicará un nuevo álbum doble que contabilizará como su decimoséptimo disco de estudio y que llevará por título "Senjutsu".

Traducido al español como "tácticas y estrategia", su discográfica ha informado que ha sido grabado en el estudio Guillaume Tell de París, un antiguo cine de la capital francesa en el que ya habían trabajado.

Ha sido bajo la producción de Kevin Shirley junto al fundador del grupo, Steve Harris, quien, en declaraciones recogidas por el sello Parlophone, dijo del proceso: "Hay canciones en el álbum bastante complejas que nos dieron mucho trabajo hasta conseguir que sonasen como queríamos".

"En ocasiones ese proceso es un reto, pero Kevin es genial en capturar la esencia de la banda y creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo", apostilla el bajista de la formación, "muy orgulloso" del resultado.

"Senjutsu", de 82 minutos de duración, verá la luz en formato digital, de doble CD y como triple vinilo y será el primer disco de estudio de Iron Maiden desde que hace 6 años lanzaran "The Book of Souls", otro trabajo de larga duración que llegó al número 1 en ventas en España, entre otros países.

En este tiempo, el grupo lanzó a finales de 2020 un álbum en directo llamado "Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast, Live In Mexico City", que fue grabado en la capital mexicana en 2019 fruto de tres noches de concierto con su más reciente gira, interrumpida por la pandemia.

Según ha revelado el vocalista, Bruce Dickinson, que se ha mostrado "entusiasmado" con las canciones, fue un descanso de esta gira el momento que aprovecharon para rematar el trabajo, del que ha ofrecido algunas claves: "Temas muy variados, algunos de ellos muy largos, con una o dos canciones también que suenan bastante diferente" al estilo habitual del grupo.

Del mismo ya es posible escuchar "The Writing On The Wall", que se cuyo videoclip y audio se encuentra disponible en plataformas de "streaming".

Se completará con otro 9 cortes titulados: "Senjutsu", "Stratego", "Lost In A Lost World", "Days Of Future Past", "The Time Machine", "Darkest Hour", "Death Of The Celts", "The Parchment" y "Hell On Earth".

Estaba previsto que Iron Maiden reemprendiera este verano el tramo europeo del "tour" "Legacy Of The Beast", pero las condiciones sanitarias les han llevado a posponerlo al verano del próximo año, cuando entre otras citas tienen previsto un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 29 de julio.