La tenista estadounidense Coco Gauff da positivo y se pierde los Juegos Olímpicos

En la imagen, la tenista estadounidense Coco Gauff. EFE/Caroline Blumberg/Archivo

Miami, 18 jul (EFE).- La joven tenista estadounidense Coco Gauff anunció este domingo que dio positivo a una prueba de covid-19 y que no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan la próxima semana.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la tenista dijo estar "muy decepcionada" de no poder liderar al equipo femenino de tenis de EE.UU., del que forman parte Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Riske y Bethanie Mattek-Sands, con la que estaba previsto que compitiese en dobles.

"Siempre ha sido un sueño para mí representar a los EE.UU. en los Juegos Olímpicos, y espero que haya muchas más oportunidades para que esto se haga realidad en el futuro", aseguró.

Gauff, de 17 años, alcanzó los cuartos de final de la pasada edición de Roland Garros y los dieciseisavos en el reciente torneo de Wimbledon.

De esta forma, la número 25 del ránking mundial se suma a otros deportistas que no podrán participar en los Juegos debido al coronavirus, como el baloncestista Bradley Beal, que renunció el pasado jueves.